Xavi: "Estoy un poco decepcionado con Dembélé"

El técnico del Barça ha reconocido que no pueden competir con la propuesta del PSG Lamenta su adiós después de haberlo mimado tanto desde que llegó al banquillo

Al final del partido contra el Milan, Xavi Hernández ha reconocido que ha acabado un poco decepcionado con Ousmane Dembélé, que en las próximas horas debe cerrar su traspaso al PSG. El delantero francés ya no ha participado en el último duelo de la gira por los Estados Unidos y el técnico azulgrana ha confirmado que no ha contado con él precisamente porque ya les ha dicho que se va.

"Seré muy claro, nos ha pedido que quiere irse, tiene una propuesta del PSG y no podemos hacer nada. Me sabe mal pero es una decisión personal. Lo hemos cuidado mucho pero es la ley del mercado, no podemos competir con la propuesta que le han hecho, está fuera de nuestro alcance".

Xavi ha reconocido que la oferta económica que le han hecho es inasumible para el club en estos momentos. Son 20 millones de euros limpios por temporada. "Le deseo toda la suerte del mundo, aunque un pelo decepcionado, sí que estoy. Pero nos dijo que había hablado con Luis Enrique y Nasser y que se iba. No ha habido manera de convencerlo", ha añadido.

Sobre el duelo ante el Milan, el entrenador del Barça ha acabado muy satisfecho. "Acabo con sensaciones muy buenas. Hemos jugado y competido muy bien. Se ha visto un muy buen Barça y este es el camino. Para mí ha sido el mejor partido, estoy muy satisfecho".

Elogios también se ha llevado Ansu Fati, el autor del único gol del partido. Un auténtico golazo. "El gol le irá muy bien para ganar confianza. Ansu tiene gol y de tres cuartos para arriba es un futbolista diferencial. Hoy hemos ganado por su gol. Está trabajando muy bien, como Ferran. Como todos, me gustaría destacar que todo el equipo ha estado muy solidario".

Finalmente, ha valorado positivamente la gira americana pese a los problemas con el virus intestinal de los primeros días y que impidieron que pudieran jugar contra la Juventus. "Hemos entrenado muy bien y hemos competido en todos los partidos. Estoy contento, el balance es positivo".