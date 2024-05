Sargeant y Pérez, críticos con el sistema de puntos de penalización: “¡Es una broma!”

Nueva polémica en la Fórmula 1. Y es que, tras la ‘gran lluvia’ de sanciones durante el Gran Premio de China, algunos de los pilotos del ‘Gran Circo’ ya se han pronunciado en contra del sistema de puntos de sanción, el cual llegan a considerar ‘una broma’.

El problema reside en que, además de las sanciones deportivas, a los pilotos se les pueden imponer puntos de penalización en el caso de que los comisarios lo considerasen necesario. La acumulación de 12 puntos en un período de 12 meses conllevaría la prohibición de disputar una carrera.

Uno de los pilotos que más han protestado en contra de este sistema de puntos es Logan Sargeant, quien en el Gran Premio de China recibió dos puntos de penalización tras un incidente con Nico Hülkenberg. El estadounidense reconoce que, para él, el sistema de puntos de sanción se ha convertido en ‘una broma’.

"La penalización es una cosa, pero que me impongan puntos de penalización es un poco una broma. Ocurren cosas mucho peores por las que solo te amonestan. He tenido gente que en clasificación han frenado delante de mí, que casi se chocan, y no pasa nada. Pero luego yo cruzo la línea al mismo tiempo que otro sin ni siquiera verlo, y me meten dos puntos de penalización", indicó Hülkenberg.

En cabeza de la tabla de puntos de penalización se encuentra Kevin Magnussen, quien tan solo en el Gran Premio de Miami recibió 6 sanciones. El danés deberá ir con cuidado, pues ya acumula 10 puntos y obtener dos más le obligaría a perderse una carrera. Antes de Magnussen, la lista la lideraba Checo Pérez, quien también se ha posicionado en contra del sistema de puntos de sanción, el cual espera que “se revise en un futuro”.

"En cuanto a las sanciones, a veces ya pagas las consecuencias por ello y añadir además puntos de penalización, ahora que tenemos más carreras, es algo que sin duda se debería mirar. Si ves todos los puntos que recibe cada piloto, hay muchos que probablemente se pasan de la raya. Esperemos que en el futuro sea algo que se pueda revisar", sentenció el piloto de Red Bull.