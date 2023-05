El trabajo pendiente de Mateu Alemany antes de irse

Sus prioridades son conseguir las inscripciones de Gavi, Araujo, Alonso y Sergi Roberto y cerrar las renovaciones de Balde y Lamine Yamal También que la Liga le apruebe el plan de viabilidad para poder tener límite salarial y capacidad de fichar refuerzos

El FC Barcelona anunció la salida amistosa de su director de fútbol, Mateu Alemany, el próximo 30 de junio pero en el mismo comunicado se dejaba claro que el ejecutivo se comprometía a continuar hasta dejar cerradas todas las operaciones previstas para este verano en las que ya lleva tiempo trabajando.

No le espera una tarea fácil a Alemany porque el trabajo pendiente es mucho, importante y no depende única y exclusivamente de él. Las prioridades, por eso, son muy claras. Lo primero que necesita conseguir es que la Liga le apruebe el plan de viabilidad que a finales de abril mandó el FC Barcelona al órgano gestor de la competición.

Son una serie de medidas económicas con el objetivo que LaLiga les dé su visto bueno y el Barça pueda realizar algunas de las operaciones más urgentes. De momento, el organismo de Javier Tebas todavía no ha dado el 'OK'. Este plan necesita hacer creíble que habrá una reducción de la masa salarial de unos 200 millones de euros y que se conseguirán 100 millones en traspasos.

Laporta y Tebas coinciden en la Asamblea de LaLiga | LALIGA

La aprobación de este plan es básico para que el Barça pueda acometer los primeros movimientos en su planificación de la plantilla para la temporada que viene.

Las inscripciones

Es el objetivo principal de Mateu Alemany. Consiguió renovar los contratos de Gavi, Araujo, Marcos Alonso y Sergi Roberto pero todavía no los han podido inscribir en la Liga con las nuevas condiciones. Eso ha provocado que Gavi haya vuelto a jugar con la ficha de juvenil y el dorsal 30, por ejemplo. Además, el joven del plantel tiene una cláusula que le permite irse gratis si el 1 de julio no está inscrito en el primer equipo.

Gavi durante el Barça - Osasuna de Liga | Valentí Enrich

Cláusula que no tiene Araujo, por ejemplo, pero eso no impide que el Barça no trabaje para tenerlos a los cuatro inscritos al mismo tiempo. El primer reto del ejecutivo balear es dejar cerrada esta carpeta.

Las renovaciones

La primera renovación que debe cerrar Alemany es la de Balde. Jorge Mendes ha estado estos días en Barcelona para hablar de sus representados y en ese sentido, la continuidad del lateral izquierdo hasta 2027 está a punto de caramelo. No se debería tardar demasiado en llegar a un acuerdo definitivo pero seguramente el jugador también está esperando garantías de que podrá ser inscrito.

Otra renovación es la de Lamine Yamal, y también va por muy buen camino. Cuando cumpla 16 años el 13 de julio ya podrá firmar su primer contrato profesional con el Barça. "Está bajo control", aseguró Xavi sobre la continuidad del joven talento.



| SPORT

También sería muy positivo que dejara cerrada la renovación de Dembélé. El club azulgrana y el representante del futbolista ya han mantenido una primera reunión oficial, tal y como contó SPORT, y el resultado fue muy positivo. Parece ser que este verano no habrá culebrón en ese sentido.

Iñaki Peña también finaliza contrato el 30 de junio y su renovación está prácticamente cerrada a no ser que en el último momento el portero decida buscarse una nueva experiencia fuera de Barcelona.

Los cedidos

De todos ellos, el único que tiene opciones reales de volver y quedarse en el Barça es Ez Abde. Xavi no cuenta con los demás y Mateu Alemany debe encontrarles una salida y a poder ser, que dejen dinero en la caja.

Lenglet podría ser una de las primeras operaciones que cierre Mateu Alemany antes de irse porque el Tottenham Hotspur quiere quedarse al central francés en propiedad y está dispuesto a pagar un precio razonable.

Los otros cedidos son Umtiti, que tiene alguna propuesta, Dest y Collado. Encontrarles equipo pronto será uno de los trabajos de Mateu. Todos estos jugadores ya saben que el club no cuenta con ellos.

Salidas

El mayor reto de Alemany será cerrar algún traspaso importante antes de irse al Aston Villa. El Barça necesita dinero para acometer fichajes y tener fair-play financiero y debe vender algún jugador de cierto peso que tenga el cartel de transferible simplemente por la situación económica que vive el club.

De hecho, exceptuando a cuatro jugadores o cinco jugadores, el resto está en el mercado.

El club escuchará ofertas por Kessie, que su venta dejaría un saldo neto al club porque llegó gratis, Ansu Fati, Eric Garcia, Ferran Torres y Raphinha. También se está pendiente de lo que decida Busquets y de Jordi Alba, con el que se quiere hablar, ni que sea para una posible rebaja salarial.

Los fichajes

A parte del fichaje estratégico de Leo Messi, Mateu Alemany ya ha dejado mucho trabajo hecho en lo que se refiere a entradas. Iñigo Martínez está cerrado y simplemente está pendiente de La Liga para su inscripción. Con Gündogan también está todo muy avanzado.

Iñigo Martínez, durante un entrenamiento del Athletic | EFE

También debe llegar otro centrocampista, un pivote, un delantero centro, Vitor Roque o Aubameyang, y un extremo, que puede ser Carrasco o Abde.

Los que acaban contrato el 30 de junio, como Messi, Gündogan y Aubameyang, es mucho más fácil llegar a acuerdos. El problema, como en casi todos los casos, es poder garantizar que pueden ser inscritos. Por este motivo, el club plantea poner una cláusula en sus contratos que si no lo consiguen quedarán libres o el club los puede ceder. Iñigo Martínez aceptó pero todos con los que han negociado, no. Se está hablando.