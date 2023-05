Lo que pierde el Barça con la marcha de Alemany

Pierde a un especialista en negociar, a un director de fútbol que también es CEO y al principal con LaLiga Se va, principalmente por la oferta recibida del Aston Villa, pero también por alguna discrepancia en la planificación

"Es una gran pérdida. Es triste que el Barça no pueda retener a Mateu Alemany. Es una persona muy importante, capital, dentro de la estructura del fútbol profesional. No es solo un director de fútbol, es también un CEO en esta materia", explican desde dentro del FC Barcelona el día después de que se comunicase el adiós del balear el próximo 30 de junio.

El Barça, con el adiós de Alemany, pierde a todo un experto en el mercado de fichajes. Pierde a una persona con experiencia, con una gran agenda, con buena relación con representantes y que es un buen negociador. "Sabe negociar y convencer tanto a jugadores como representantes. Tiene paciencia y sabe esperar la oportunidad", destacan los que lo conocen, que añaden que tiene muy en cuenta la delicada situación económica por la que pasa el Barça. Además, Alemany es una persona importante para el Barça en las relaciones con LaLiga, pues tiene una buena relación con su presidente, Javier Tebas, que es quien debe dar luz verde a los refuerzos que pretende el club para la próxima temporada.

Las razones del adiós

Alemany deja el Barça, a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio del 2024, principalmente porque tiene una oferta muy importante del Aston Villa que el club blaugrana no puede igualar. "No puede ni acercarse", dicen en el Barça, pues parece que quintuplica el sueldo que tiene el balear en el FC Barcelona desde que llegó a él tras el triunfo de Joan Laporta en las elecciones.

Pero no es el sueldo que le ofrece el Aston Villa la única razón por la que Alemany ha decidido dar el paso de dejar el Barça, decisión que él mismo comunicó ayer a Laporta. El club inglés, que de la mano de Unai Emery lucha por clasificarse para la Europa League, ofrece a Alemany la posibilidad de construir un gran proyecto. No le faltará dinero para poder invertir en jugadores y podrá trabajar codo a codo con Emery, sin muchas más opiniones. En cambio, en el Barça afrontaba un mercado con dificultades para reforzar la plantilla por los problemas que tiene el club con el Fair Play financiero y con la obligación de rebajar de forma drástica la masa salarial del primer equipo. Y esa misión no es fácil, aunque Alemany ya había trabajado en ello colocando a jugadores como Griezmann y Coutinho, este último, casualmente al Aston Villa.

Dembélé charlando con Alemany | EFE

La marcha de Alemany también tendría que ver con alguna discrepancia en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. El balear ya discrepó en algunas de las decisiones que se tomaron la pasada temporada. Por ejemplo, no era partidario de renovar a Dembélé tras las largas que el francés y su representante le dieron durante el mes de enero. Xavi insistió en ampliar el contrato del francés.

También era partidario Alemany de la venta de Frenkie De Jong el pasado verano, habiendo llegado a un pre acuerdo con el Manchester United. El presidente Laporta, en cambio, remó para que se cumpliese el deseo del jugador de quedarse en el Barça.

Por lo que hace referencia a la construcción de la plantilla de la próxima temporada, Alemany no estaba entusiasmado con el posible retorno de Leo Messi. El todavía director deportivo del Barça prefería renovar la plantilla con aire fresco, mientras en el Barça, además de la vuelta del argentino, se opta por renovar a jugadores ya veteranos como Busquets y Sergi Roberto.