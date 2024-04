¡El Barça pregunta al Bayern por Leroy Sané!

Una vez confirmada la continuidad de Xavi, el Barça tiene que ponerse manos a la obra para cerrar la plantillade la próxima temporada. La temporada actual acabará sin títulos y el técnico de Terrassa sabe que el equipo necesita refuerzos para poder competir en condiciones ante el Madrid, presumiblemente con Mbappé, y contra los grandes de Europa en la Champions.

Para conseguirlo, tal y como confirmó Joan Laporta en rueda de prensa, el Barça está trabajando a contrarreloj con LaLiga para volver a la norma 1:1, que permitiría a los azulgranas salir al mercado sabiendo que podrán invertir en fichajes todo lo que ingresen en traspasos.

LLAMADA POR SANÉ

Una de las posiciones que el Barça tiene claro que tiene que reforzar es la posición de extremo izquierdo. Para la temporada que viene, el club todavía no tiene cerrada la incoporación definitiva de Joao Félix, que tampoco ha sido imprescindible para Xavi en este curso. Además, el regreso de Ansu Fati de su cesión no está garantizado (el Barça no se cierra a una venta del jugador) y Raphinha, el titular en las últimas semanas, también está en las quinielas para ser traspasado.

Ante esta situación, según apunta José Álvarez en 'El Chiringuito', el Barça habría llamado a las oficinas del Bayern de Múnich para preguntar por la situación de Leroy Sané. El extremo alemán es uno de los nombres más calientes del mercado de fichajes: acaba contrato en 2025 y todavía no ha renovado con el conjunto bávaro, algo que ha despertado el interés del club azulgrana, que tiene la sensación que el extremo quiere salir ya de Múnich este mismo verano.

Actualmente, Sané tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, pero la cifra podría verse visiblemente reducida teniendo en cuenta que el alemán solo tiene un año más de contrato con la entidad teutona.

Hace semanas, el propio jugador aclaró que es cierto que el Bayern quería reabrir negociaciones para cerrar su continuidad, pero que él todavía no piensa en ello: "Aún no he pensado en ello. El club quiere tener conversaciones, pero de momento quiero centrarme en esta temporada”, aseguraba durante la concentración con Alemania en el último parón de selecciones.

DEJAR SALIR ANTES DE ENTRAR

Para hacer frente a la operación, sin embargo, el Barça tendría que abrir la puerta de salida para ingresar y tener músculo económico para acometer el fichaje de Sané. Entre los candidatos a 'ayudar' a llenar las arcas culés se encuentra un nombre por el que, casualmente, suspiran en Múnich: Ronald Araujo.

Los alemanes ya intentaron acometer la operación del uruguayo en el mercado invernal, pero el conjunto catalán se cerró en banda. Ahora, la situación ha cambiado y el central podría ser uno de los cromos que utilice el club para hacer caja. Desde las oficinas del Camp Nou creen que las ofertas por Araujo pueden ser superiores a los 80 millones de euros.

Otro nombre a tener en cuenta podría ser el de Frenkie de Jong, muy reacio a salir en las últimas ventanas de mercado y que se podría replantear su situación pese a que Xavi cuenta con él, mientras que el Barça no vería con malos ojos una operación cercana a los 70 millones de euros. No obstante, según apuntan en 'Sky Alemania', el cojunto bávaro habría enfriado su interés por el ex del Ajax.