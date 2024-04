Los tiktokers son los nuevos paparazzi: ocho horas al día a la caza de las estrellas del Barça

La Ciutat Esportiva Joan Gamper se ha convertido en un nuevo lugar de trabajo para una nueva hornada de tiktokers que, móvil en mano, se dedican a grabar todo tipo de contenido relacionado con los futbolistas del FC Barcelona para subirlo posteriormente a la red social. El auge de la plataforma ha supuesto un fabuloso filón para estos usuarios que, a su manera, se han convertido en los paparazzis de las nuevas generaciones. "Tengo una gran motivación por crear contenido, es lo que más me gusta", afirman algunos de ellos.

La monetización alienta sus guardias impenitentes. Tiktok paga entre 10 y 40 euros por cada millón de visitas, por lo que la necesidad de ser viral crece cada día más. Por ello, buscan con ansia captar todos aquellos momentos que puedan prender en la red y extienden sus grabaciones a otros puntos insidiosamente calculados más allá de las instalaciones deportivas, como pueden ser semáforos o pasos de cebra. "Nos colocamos en sitios estratégicos cerca de la entrada de la Ciutat Esportiva pero algo alejados de la entrada principal, para así probar suerte y grabar o pedir alguna foto", comenta @adrianitus_bcn, quien cuenta ya con casi 45.000 seguidores.

Aunque muchos lo consideran un hobby, estos creadores de contenido llegan a estar entre siete y ocho horas en las instalaciones: prácticamente una jornada laboral. El monto de horas facilita que muchos de ellos generen un gran cantidad de contenido que a menudo irrita a jugadores que, una y otra vez, se topan con las mismas personas grabándoles. Para los futbolistas, la situación a menudo es altamente incómoda: si reaccionan –y más si lo hacen con crispación– brindan segundos de oro que en TikTok son puro combustible para las visualizaciones.

Episodios polémicos

Es indudable que en algunos casos se han sobrepasado límites y se han llegado a producirse momentos incómodos. Sin ir más lejos, esta misma temporada algunos de los jugadores recién llegados, como Iñigo Martínez, João Cancelo o İlkay Gündogan, han vivido episodios polémicos. El portugués recriminó a un grupo de seguidores que lo estuvieran persiguiendo cada día e invadiendo su privacidad. El alemán tuvo que vérselas con un aficionado que lo paró en medio de la carretera para poder grabarle mientras conducía.

Hasta Leo Messi, en su último año como culé, bajó la ventanilla de su coche para reprochar a otro grupo de tiktokers que siempre le hicieran los mismos vídeos. "La conexión con los jugadores es buena pero sí que es verdad que hay ciertas personas que los increpan muchísimo", asegura @ainhoa_fcb. Con casi 40.000 seguidores a sus espaldas, pide que no se generalicen estos tics insidiosos: "No todos somos así".

El club, por su parte, inició el año pasado una serie de medidas para evitar este tipo de situaciones y dejaron de informar de los días y horarios de los entrenamientos dirigidos por Xavi Hernández.

Más allá de lo económico

La eclosión de Tiktok como red social ha hecho que los ingresos por visitas hayan descendido a casi la mitad, por lo que cada vez es más complicado generar dinero con regularidad. En este sentido, muchos afirman que el factor económico no es su principal motivación. "Es cierto que TikTok ofrece monetización a partir de los 10.000 seguidores, pero las cantidades son mínimas, por lo que no creo que nadie que genere este tipo de contenido lo haga por dinero, no resultaría rentable", apunta @ainhoa_fcb. Algo que también comparte su compañero en la Ciutat Esportiva @adrianitus_bcn: "Solo busco generar el mejor contenido para la gran comunidad de fans que existe en el fútbol".

Sobre si se busca la polémica para ganar visitas, ambos coinciden en que su contenido es auténtico y pretende reflejar exactamente lo que está pasando "sin tomar ninguna posición en particular".