El apagón de Ansu

Ansu Fati no salió del banquillo en la derrota del Brighton ante el Liverpool (2-1) el domingo. La novedad no fue su suplencia, algo habitual esta temporada, sino que no tuviera ninguna participación. Al delantero azulgrana le está costando recuperar las sensaciones que tenía antes de su última lesión el pasado mes de noviembre ante el Nottingham Forest.

Ansu estuvo 70 días fuera de los terrenos de juego, de nuevo por culpa de una lesión muscular, justo cuando empezaba a ser habitual verle como titular en los partidos de la Europa League y acumular minutos importantes en la Premier. El proceso estaba claro: que Ansu volviera a confiar en su cuerpo poco a poco y fuera cada vez más importante en el equipo.

Ansu vuelve a sonreír tras este partidazo ante el Ajax / Telefónica

Pero la lesión cortó su progresión, y una vez de vuelta, a pesar de que ha tenido minutos, su impacto en el equipo está siendo más irregular. Con el Brighton fuera de la Europa League, un escenario que exigía menos físicamente al futbolista, le está costando dejar su sello en la Premier.

La implicación de De Zerbi

Ansu está poniendo de su parte para ser importante en el momento clave de la temporada. En este último parón de selecciones, por ejemplo, se quedó en Brighton para trabajar físicamente en lugar de viajar a Barcelona. Pero De Zerbi hace unas semanas dejó entrever que Ansu aún tiene que espantar los fantasmas de sus lesiones. Entrenar y competir al máximo nivel confiando en su cuerpo. “Tiene que creer más en sus cualidades", empezó diciendo.

“Es un chico sensible, un buen chico. Parte de mi trabajo es ayudar a los jugadores a creer en ellos mismos para que muestren todas sus cualidades y no solo una parte. Ansu tiene que empujar al 100% cada día". De Zerbi está muy encima del futbolista para que recupere la confianza perdida.

El italiano le buscó primero el mejor encaje en el equipo, alejándole de la banda y dándole libertad como mediapunta. Una medida con la que lo acercaba al gol y lo liberaba de tener que buscar tanto el uno contra uno como en la banda. Además ha tenido varias conversaciones con Ansu e incluso lo invitó, junto a otros futbolistas, a su casa para que se sintiera arropado.

Ansu se perdió 14 partidos por lesión pero, de regreso al equipo, el técnico ha seguido dándole oportunidades aunque solo suma 3 titularidades en la Premier en toda la temporada. La última, ante el Nottingham Forest el 3 de marzo.

Desde que regresó de su lesión el 3 de febrero todavía no ha marcado y, a pesar de que varias lesiones en el equipo (entre ellas la de Mitoma) parecían facilitar su titularidad, no ha cambiado su rol en el equipo. Con todo, Ansu está contento con el papel del técnico y ahora mismo la opción que coge más fuerza es que amplíe una temporada más su cesión al Brighton.

Los minutos de Ansu en la Premier desde que regresó de su lesión:

2': Crystal Palace

33': Tottenham

14': Sheffield

29': Everton

45': Fulham

60': Nottingham Forest (titular)

0': Liverpool