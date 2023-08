Ter Stegen: "Para mí es mejor ganar 1-0 que 5-4"

El portero alemán empieza su décima temporada defendiendo los colores azulgranas y estrenando capitanía "Conozco muy bien el club y estoy super contento de estar aquí", explica en los medios del club

Ter Stegen empieza su décima temporada defendiendo la portería azulgrana y ha dado un repaso en los medios del club sobre como se ve a él y al equipo a 48h de empezar La Liga EA Sports. El alemán va a ser el segundo capitán tras la salidas de pesos pesados como Sergio Busquets y Jordi Alba. Ter Stegen es una de las voces más autorizadas del vestuario culer.

Hechando la vista atrás, el cancerbero ha admitido que le costó entrar en una dinámica en un equipo totalmente diferente como es el Barcelona: "Ha habido altibajos. Salía de un equipo que era mi casa hasta el momento en el que me fui. Al principio, me costó, obviamente, muchísimo. Sobre todo, por el tema del idioma, no sólo en el ámbito futbolístico", admite Ter Stegen que llegó de su 'casa', el Borussia Mönchengladbach en 2014.

Sobre su estrenada capitanía como segundo capitán del equipo, amite que está muy contento: "Formar parte de los cuatro capitanes que tenemos es algo que me llena de orgullo. Es un honor llevar el brazalete". Se espera que sea en muchas ocasiones el primer capitán porque Sergi Roberto capitán del equipo no tiene garantizada la titularidad, como así la tiene Ter Stegen.

Preguntado por la prioridad entre La Liga o la Champions, Ter Stegen reconoció que él solo quiere ganar títulos. "Lo bonito es no parar de ganar títulos. En los últimos dos años no estuvimos a la altura de la Champions y esto es un reto para este año".

También ha analizado la nueva incorporación de Gündogan. Ter Stegen ha 'apadrinado' al centrocampista en sus primeros meses: "Nos dará mucha experiencia y a nivel futbolístico nos dará mucha tranquilidad. Y yo pues intento hacerle la vida lo más fácil posible para que se integre. Estamos hablando todo el rato de temas también fuera del campo de fútbol para que se sienta lo antes posible como en casa tanto en la ciudad como en el Club".

En un año atípico en el exilio de Montjuïc, el arquero confia que los aficionados acaben animándose y llenando el Estadi Lluís Companys: "Nos hace mucha ilusión que también llenamos el campo en Montjuïc para conseguir todo lo que tenemos de retos y estoy seguro de que la gente va a disfrutar con nosotros y que nosotros estaremos encantados con todos los que vienen haciendo este esfuerzo por llegar al Estadio Olímpico. Al final creo que va a valer la pena". Palabra de capitán.