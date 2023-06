Ter Stegen y De Jong no se tocan

Imprescindibles para Xavi en su Barça, son dos de los pocos que mantienen los contratos del antiguo régimen El club les pidió un esfuerzo en el pasado pero no han vuelto a sacar el asunto aunque no se descarta hacerlo

La Liga del Barça se explica, en parte, por las soberbias actuaciones de Ter Stegen bajo palos. El portero alemán ha recuperado su mejor nivel esta temporada y el equipo de Xavi lo ha notado muchísimo. La defensa juega con mucha más confianza y seguridad cuando sabe que detrás, en la última fortaleza, hay alguien fiable.

Ter Stegen, con 18 goles encajados y 26 porterías a cero en 38 partidos se ha llevado su primer Zamora e igualó el récord de Paco Liaño en partidos sin encajar. Además, el lunes fue considerado como el MVP de la pasada Liga por el ente organizador.

Otro jugador intocable para el técnico azulgrana es Frenkie de Jong. Superado todo lo que ocurrió el pasado verano, el holandés ha sido una pieza fundamental para el equipo y cada vez se encuentra más cómodo con lo que le pide Xavi, que después de muchas charlas privadas con él ha flexibilizado sus planteamientos.

Cuando llegó, el entrenador quería de él que fuera un centrocampista más posicional, limitando su libertad de movimientos. A De Jong siempre le ha gustado ir dónde va el balón y Xavi no le pedía eso. Ahora es distinto. "Hemos encontrado un sistema de juego donde el interior puede bajar a la base. El extremo va dentro y el lateral es el que estira. Y entonces Frenkie está en su hábitat natural", dice Xavi.

Sus contratos, intactos

Su peso en el equipo ha provocado que en el club no hayan vuelto a insistir en la necesidad de adecuar sus salarios a la realidad económica de la entidad. De hecho, de los jugadores con los que cuenta Xavi para el futuro, ellos son los dos únicos que mantienen las condiciones que en su día acordaron con la anterior directiva presidida por Josep Maria Bartomeu.

El resto de la plantilla ya están en la estructura salarial ideada por la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany, en la que tiene bastante peso la parte de los variables por objetivos y en el que el fijo no es tan elevado.

En 2020, justo después del partido de Champions ante el Ferencvaros se anunciaron por sorpresa sus renovaciones. Ya en pandemia, en esa renovación asumieron una rebaja de sus emolumentos pero aplazarón las cantidades que debían cobrar para más adelante. Piqué y Lenglet son los otros dos jugadores que también renovaron ese día.

De hecho, el central francés es el otro jugador que mantiene el contrato intacto aunque se espera que este verano ya deje el club definitivamente vía traspaso al Tottenham, donde ha jugado cedido la pasada temporada.

Frenkie De Jong, durante el clásico | David Ramírez

El verano pasado, el FC Barcelona intentó traspasar a Frenkie de Jong o, como mal menor, que aceptase una rebaja de su ficha. La situación era muy comprometida y era el futbolista con más mercado. Pero ya desde un primer momento el jugador se negó a irse y se quedó completando su mejor temporada en el club.

Tanto él como Ter Stegen tienen contratos ascendentes y el club en verano pasado ya intentó renegociar las cantidades a cobrar. Finalmente no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio. De momento, no se ha vuelto a producir un intento de retocar sus fichas pero no se puede descartar del todo que se vuelva a intentar aunque ahora mismo no sea una prioridad. Pero es un asunto que siempre estará sobre la mesa.

Los dos jugadores son esenciales para el proyecto y no sería un buen momento para abrir un foco de polémica con ellos. Ter Stegen y De Jong, de momento no se tocan. Ni en el campo ni en los despachos.