¿Quién sustituye al 'Mono' Burgos en Movistar?

El pasado miércoles el Barça ganó en el Parque de los Príncipes por 2-3, en uno de los mejores partidos competición europea en los últimos años. Sin embargo, ni los jugadores azulgranas ni los parisinos, así como ambos técnicos, no prestaron declaración a Movistar tras el choque.

El comentario del 'Mono' Burgos sobre Lamine Yamal sentó muy mal en el vestuario culé. "Mira que calidad, mira que toquecitos de Lamine Yamal. Si no le va bien termina en un semáforo", comentó en directo el argentino, que justificó sus palabras días después. "El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo, es en tono afectivo. Yo rompo con el humor. A mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", explicó el comentarista.

Estas palabras causaron revuelo, y además de la reacción del Barça y el PSG de negarse a hablar con Movistar después del partido, la cadena emitió un comunicado en el que anunció que tomaría las medidas pertinentes. Pero el argentino decidió dar un paso al lado y dejar Movistar. "No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social".

Tras la marcha de Germán Burgos, Movistar ha decidido contar con Javier Saviola, exfutbolista del FC Barcelona, para comentar la previa del partido entre el conjunto culé y el París Saint-Germain.