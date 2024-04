El Mono Burgos justifica su comentario sobre Lamine Yamal

Germán 'El Mono' Burgos ha dado explicaciones este martes sobre su comentario sobre Lamine Yamal durante el PSG - Barça de la Champions y por el que ha dejado su puesto en 'Movistar +'. El exportero y ex técnico del Atlético se reafirmó en su manera de pensar y resaltó que recurrió al humor sin ánimo de ofender al futbolista del Barça del que se siente un admirador.

A raíz del comentario de Burgos los dos clubes y la UEFA decidieron dejar a 'Movistar' sin entrevistas en directo de los jugadores y técnicos al finalizar el encuentro del Parque de los Príncipes, un veto que han levantado para el duelo de vuelta en el Estadi Olímpic.

Un mensaje para Lamine

El ex portero y ex técnico del Atlético de Madrid, entre otros equipos, comentó en 'Radio Marca': "El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. Como tú David (Sánchez, presentador del programa) que metes humor en el programa. La empresa tiene que actuar no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'".

Además, el ex portero del Atlético de Madrid desveló que se puso en contacto con el presidente del FC Barcelona Joan Laporta para aclarar la situación. "Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago".

Burgos: "A mí me llaman 'Mono'"

El exportero argentino se puso en primer término para dar a entender que no hubo intención de insultar al delantero del Barça y que él mismo ha llevado siempre un mote que aludía a su aspecto personal: "Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... únicamente le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", aseguró.

Burgos recordó que a lo largo de su carrera ha tenido que atravesar situaciones muy complicadas como la mayor parte de los profesionales. "A mí me han tirado orín y les dije 'ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme. Hay gente que no me conoce. El portero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice".