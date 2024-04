Pedri no podía faltar esta noche

"Este del PSG y las semis de la Euro son los partidos más importantes de mi carrera", reconocía Pedri el martes en la abarrotada sala de prensa de la Ciutat Esportiva. Un encuentro al que el tinerfeño llega a tiempo tras mostrar muy buenas sensaciones en la ida de París y en Cádiz.

En ambos casos, Pedri González arrancó desde el banquillo y dispuso de una media hora. Su visionario pase a Raphinha en el Parque de los Príncipes fue providencial, el gol que volvía a enganchar a los azulgranas al partido. Su entrada cambió el panorama por completo.

Pedri es la guinda a un once titular de gala, el que presenta esta noche Xavi Hernández para tratar de eliminar al París Saint-Germain y acceder a unas semifinales de la Champions League 5 años después.

El de Tegueste completa un centro del campo de muchos kilates junto a Frenkie de Jong y a Ilkay Gündogan. Puede que no esté para los 90 minutos, pero Xavi ha considerado, y así ya lo insinuaron las palabras del propio futbolista, que mejor salir de inicio y darlo todo hasta que el físico aguante. El técnico egarense le considera fundamental.

Y es que Pedri no forma parte de un once titular desde que el mismo día que se lesionó, el pasado 3 de marzo, en San Mamés. Sintió molestias musculares y ya no salió en la segunda mitad. Se perdió 4 partidos (3 de Liga y 1 de Champions) hasta que regresó en París.

Luis Enrique sabe de su peligro

El Barça necesita la magia de un Pedri totalmente mentalizado de lo que se está jugando tanto a nivel personal como colectivo. El tinerfeño le aporta al equipo un plus diferencial y el técnico rival, Luis Enrique, es muy consciente de ello, pues le ha tenido en la selección española y conoce sus virtudes. Pedri ni podía faltar esta noche.