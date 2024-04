El nuevo Porto de Villas-Boas y Andoni Zubizarreta

Una nueva etapa empieza en el Porto de la mano de André Villas-Boas que fue elegido este sábado como nuevo presidente del club portugués después de 42 años de Jorge Nuno Pinto de Costa en el cargo.

En lo que parecía una misión casi imposible, Villas-Boas, que fue entrenador del propio Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG y Olympique de Marsella, se impuso en las elecciones a los otros dos candidatos, Pinto da Costa y Nuno Lobo, para asumir la responsabilidad de convertirse en el nuevo máximo mandatario del Porto.

El nuevo presidente no llegará solo al cargo, sino que lo hará acompañado de Andoni Zubizarreta, que cogerá la responsabilidad de la dirección deportiva del conjunto portugués. Ambos coincidieron en la etapa en la que Villas-Boas se sentó en el banquillo del Marsella y ahora trabajaran mano a mano para llevar al Porto al siguiente nivel competitivo.

Villas-Boas tras ser elegido presidente / @FCPorto

UNA SITUACIÓN DIFÍCIL

Zubizarreta, exdirector deportivo del Barça, Athletic y Olympique Marsella, no tendrá un trabajo fácil en un club que tiene una afición muy exigente y poco acostumbrada a no ganar. A pesar del buen papel en la Champions League, donde cayeron en penaltis ante el Arsenal en los octavos de final, el Porto no está pasando por un buen momento deportivo.

En estos momentos, los 'Dragones Azules' se han quedado sin opciones de jugar la próxima edición de la Champions League y se juegan en las últimas tres jornadas poder disputar por lo menos la Europa League. Una circunstancia que podría agravar aún más una situación económica bastante complicada.

LA PRIMERA DECISIÓN IMPORTANTE

Una de las primeras decisiones que tendrán que afrontar tanto Villas-Boas como Andoni Zubizarreta es el futuro del actual entrenador del equipo, Sergio Conceiçao. El técnico portugués era muy próximo a la candidatura de Pinto da Costa y renovó su contrato hasta 2028 dos días antes de las elecciones.

Con la decepcionante temporada del equipo y la intención de cambiar las cosas de los nuevos mandatarios, habrá que comprobar si confían en darle una nueva oportunidad a un técnico que ha ganado tres ligas desde 2017 o si, por lo contrario, prefieren buscar una alternativa.