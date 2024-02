Sotil: "El 0-5 fue la mejor actuación de mi vida"

Hugo Alejando Sotil, camino de los 75 años [los cumplirá el 18 de mayo], fue el autor del quinto gol en la histórica goleada del FC Barcelona al Real Madrid el 17 de febrero de 1974. Hoy se cumplen 50 años y SPORT contactó con el fenómeno peruano en Lima. El tobillo le da algún achaque, pero vive tranquilo, descansado, arropado por su esposa Guillermina, sus hijas Rosmery y Valeria y su hijo Hugo. Sus otros dos hijos, Johan -en honor a Cruyff- y Jair -por su amigo Jairzinho, el futbolista brasileño- residen actualmente en Catalunya.

¿Qué recuerda de aquel partido?

Lo primero que me viene a la cabeza es que lo trabajamos mucho durante toda la semana. Michels nos preparó a nivel físico pero también a nivel de estrategia. Sabía que ganando en el Bernabéu poníamos la directa hacia la Liga. Estuvo muy acertado en todo.

¿Le encomendó alguna misión especial el entrenador neerlandés?

Me encargó lo que hacía siempre. Defensivamente, tapar la salida de los marcadores para que mis compañeros en la zona ancha recuperaran fuerzas. Ofensivamente me pedía que arriesgara, que fuera rápido, pero que combinara si veía peligrar el dominio del balón, que no lo perdiera.

Fue el encargado de cerrar la cuenta, poner la guinda, el 0-5...

Llegó a balón parado. Cruyff lanzó una falta en uno de los laterales del área y rematé con la testa.

Y no era su especialidad precisamente...

Ese día nos salió todo. También a mí. Todos hicimos un partido muy serio, nos sacrificamos, fuimos solidarios. Sabíamos lo mucho que había en juego.

¿Es verdad que quiso celebrar el gol a lo grande y Cruyff lo frenó?

Cierto, el Flaco me vio salir para festejar y me paró con un grito. ¿Dónde vas, Cholo? -me dijo- ¡Estamos en Madrid! Pero yo tenía ganas de celebrar. Y lo hice.

Usted era imparable en el área...

Cuando jugaba no le temía a nadie. Pero como espectador a veces me da tembladera ver según qué cosas.

¿Salieron del Bernabéu sabiéndose campeones?

Bueno, teníamos muy buenas sensaciones, pero recuerdo que faltaban todavía muchos partidos [14 concretamente] y llevábamos 7 puntos de ventaja al segundo clasificado [el Atlético de Madrid. El Real Madrid era noveno, a 11 puntos del Barça]. Lo que sí queríamos era acabar con la sequía de tantos años sin el título. Catorce recuerdo que eran...

La llegada a Barcelona también fue para recordar, ¿verdad?

Fue inolvidable. Gente en el aeropuerto, por las calles... Me impresionó ver a personas mayores llorando de alegría. Nos daban las gracias. Comenté con mis compañeros que nunca había vivido algo así. Fue muy emocionante. Jamás lo he olvidado.

Espero que todos los hinchas del Barcelona siempre tengan fe en el equipo y en el club porque, una entidad con tanta solera y jerarquía, en cualquier momento se va a levantar de nuevo. Y para ser campeón. Hugo Sotil

¿Sigue la actualidad del FC Barcelona?

Sí, veo todos los partidos que puedo por televisión. Esta temporada no están saliendo bien las cosas, pero el año pasado el equipo salió campeón... Espero que todos los hinchas del Barcelona siempre tengan fe en el equipo y en el club porque, una entidad con tanta solera y jerarquía, en cualquier momento se va a levantar de nuevo. Y para ser campeón.

¿Le gustaría añadir alguna cosa?

¡Claro! Me hace muy feliz que el Barça recuerde este resultado 50 años después. Aprovecho también para felicitar y saludar a mis compañeros y amigos de ese época. Ojalá vuelva a repetirse algo así para que la gente joven pueda experimentar lo que se vivió entonces. Yo tuve la suerte de escribir una página histórica. Sin duda alguna el 0-5 fue la mejor actuación de mi vida.