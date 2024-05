La portada de SPORT de hoy jueves, 9 de mayo de 2024

"A LA FINAL CON POLÉMICA" es el titular de la portada de hoy, jueves 9 de mayo de 2024. Un gol injustamente anulado a De Ligt en el minuto 102 permite al Real Madrid pasar a la final de la Champions.

Davies avanzó al Bayern, pero Joselu protagonizó con dos goles otra gran remontada ante el delirio del Bernabéu. El conjunto muniqués convirtió el gol del empate en el descuento pero el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego muy dudoso que desató la polémica.

En medio de la debacle alemana, tampoco se llevó una alegría el Barça de Roger Grimau. Los azulgrana cayeron ante Olympiacos en un decepcionante quinto partido en el Palau: negados en ataque, se quedan fuera de la 'Final Four' (59-63).

En París, tras la derrota del PSG de Luis Enrique a manos del Borussia Dortmund, siguen las críticas en la ciudad francesa. No se perdonan que el conjunto francés no esté el próximo 1 de junio enfrentándose al Real Madrid en la final de Wembley.

En clave mercado azulgrana, el club no le considera un jugador clave para el futuro. Retener a Joao Félix no es una prioridad, y aunque Xavi tiene otras vías principales no se descarta que siga.