Los siete irremplazables de Xavi

Dembélé, Lewandowski, Koundé, Araujo, Pedri, Gavi y Ter Stegen son ahora mismo inamovibles En la zaga, Jules y Ronald (podríamos añadir a Christensen en el eje) dan una consistencia tremenda; el resto marca diferencias y no tiene un reemplazo de garantías

Si de algo sirvió el Betis-Barça de semifinales de Supercopa fue para darnos cuenta de que hay una serie de jugadores en la primera plantilla del Barça que no tienen reemplazo. Sencillamente, que si no juegan se nota demasiado. A pesar de contar teóricamente con un fondo de armario amplio, Xavi está teniendo problemas cuando hay ciertas bajas o toca dar descansos a algunos jugadores. Algo lógico teniendo en cuenta el cargadísimo calendario que ha habido y que viene por delante.

Para evitar lesiones, toca hacer rotaciones. Ante el Betis, en el 60', con 0-1 en el marcador, De Jong y Dembélé salieron del terreno de juego. Molestias muy leves que seguramente en la final del domingo no les hubieran hecho abandonar el terreno de juego. Pero el staff comandado por Xavi decidió, por prudencia, no correr riesgos. El resultado fue que el rendimiento general se resintió bastante. Quizás no tenga que estar íntimamente relacionado con su relevo, pero coincidió.

EL EQUIPO SE RESIENTE DEMASIADO

Hay siete piezas (casi hasta podríamos decir nueve con Frenkie y Christensen) que no tienen un recambio de garantías. Que cuando no están el nivel global se ve afectado en una medida bastante alta. En este saco podemos meter tranquilamente a Ter Stegen, Koundé, Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Lewandowski y Dembélé. Por distintos motivos, pero todos y cada uno son piezas que cuando faltan afecta al nivel en general.

Dembélé es el agitador. No hay otro con su desborde. Está fino, es descarado, nunca desaparece de los partidos. No rehúye el balón. Lewy es el 'killer', el matador del área que incluso en sus días más grises, como ante el Betis, marca. Pedri y Gavi son dos perfiles tan distintos como complementarios. Cerebro, clase, romper entre líneas el tinerfeño y revoluciones, intensidad y agresividad el andaluz. Koundé y Araujo son la potencia, el control del juego aéreo, el liderazgo y los que sostienen la defensa. Y Ter Stegen es el salvador. Quizás, en su mejor momento desde que llegó.