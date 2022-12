"Sería espectacular que Messi pudiera despedirse en el Barça"

Preguntado por SPORT acerca de si ve factible el regreso del '10', Iniesta piensa que sería algo importante para los barcelonistas "Messi y Argentina merecían el Mundial, creo que fue la final más emocionante de la historia"

Messi e Iniesta dieron muchísimas alegrías al barcelonismo. La época dorada del barcelonismo se vivió con el manchego y el rosarino siendo parte fundamental. En la entrevista de Iniesta con SPORT, Andrés valora un posible retorno del argentino a can Barça.

"No sé cómo se llevan estas situaciones. Leo es jugador del PSG y evidentemente que como culé y viendo lo que ha sido para el Barça, para su historia, ojalá en algún momento de estos años sí se diese la ocasión sería espectacular que pudiese despedirse. Lo merece, pero entiendo que no será fácil hacerlo posible", asegura el de Fuentealbilla.

MUNDIAL MERECIDO

Respecto al Mundial ganado en Qatar, así lo vio el actual jugador del Vissel Kobe: "Creo que tanto Argentina como Leo lo merecían por la competición que han hecho. Nos puede gustar más una cosa u otra, pero es totalmente merecido. A partir de ahí, que Leo tuviese un Mundial o no, no sé si a nivel externo de opiniones si cambia o no, pero lo ha conseguido y esa sensación es maravillosa. Ese momento, de levantar la Copa, de sentir que Argentina como país lo vuelve a ganar".