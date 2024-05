El día después: lluvia de críticas al PSG, a Mbappé... y a Luis Enrique

Se claman siempre las lluvias para aplacar los incendios, implorando por tiempos mejores. Esa bendición que cae para renovar, refrescando lo que hay, removiendo lo que no es y trayendo a su cola un sol brillante. Pero en París lo que cae es gasolina, dando aún más llama al fuego de la eliminación del Paris Saint-Germain en la Champions League ante el Borussia Dortmund. Porque no le perdonan a Kylian Mbappé haber desaparecido, a la plantilla no remontar y a Luis Enrique su actitud previa y post partido.

En 'L'Equipe' no ahorraron ningún juicio negativo, llenando de puntuaciones de 3/10 a la plantilla parisina, salvo por algunas excepciones. Positivas, como el 7/10 a Vitinha o el 5/10 a Nuno Mendes. Y negativas, con el 2/10 a Dembélé y otro más a Kylian, a su juicio los dos peores futbolistas en el segundo choque de la eliminatoria.

En 'Le Parisien' tampoco dejaron guardada su filosa opinión sobre el desempeño del PSG. "Teniendo en cuenta los equilibrios vigentes, los presupuestos y las nóminas de cada lado, el término fiasco no resulta suficiente para caracterizar esta eliminación", escribió el diario capitalino.

En 'RMC Sport' dispararon con bala a Mbappé, atizándole el interés del Madrid en su fichaje. "Su agitada aventura en el club capitalino, donde juega desde 2017, terminará con algunos asuntos pendientes. Nunca ha ocultado su deseo de ganar la Champions con el PSG, pero ahora será en el Real Madrid, salvo grandes sorpresas, donde el delantero francés intentará ganar la competición europea más prestigiosa", se leyó en la crónica del duelo.

A LUIS ENRIQUE TAMBIÉN LE DIERON 'CARIÑO'

El exfutbolista del Athletic, Bayern Múnich o selección francesa, Bixente Lizarazu, atendió a 'France Info' para dar su visión. Aunque esta vez el punto de mira fue al banquillo, señalando a Luis Enrique. "Cuando ya habías perdido 1-0 (…), dijo que la única palabra en francés que conocía era ‘ganaremos’. Se lució", puntualizó, añadiendo que era un "fanfarrón".

"Les faltó totalmente humildad. Antes de ese partido se decía que el genio táctico era Luis Enrique. Vimos claramente que no era así, ya que fue Edin Terzic (el entrenador del Dortmund) quien ganó esta batalla", sentenció Lizarazu.

Los futbolistas del PSG, con vergüenza, pidieron perdón a su afición en el Parque de los Príncipes / EFE

HENRY, AL RESCATE

Dentro de la maraña espesa de críticas, una mano amiga arropó a Mbappé. Thierry Henry, legendario exjugador azulgrana, de la selección gala y actual comentarista en la 'CBS' defendió a la estrella del PSG de la debacle ante el Dortmund.

"¿Si sigue estando entre los mejores jugadores de la historia del club? Pero ni siquiera es un debate. Es el número uno, el mejor jugador de la historia del club para mí. Pero otras personas que han visto a otros jugadores también te lo dirán. Para mí, Kylian Mbappé, con el impacto que tuvo y está teniendo en el mundo, lo que está haciendo y lo que hizo en París, saldrá como el mejor jugador de la historia del PSG, sí", aseveró Henry.