¿Iniesta, asistente de Xavi? Así lo ve el manchego

El ex del Barça nos cuenta cuál es su hoja de ruta y si se ve volviendo al Barça en un futuro próximo Tiene contrato con el Vissel Kobe hasta 2023 y se siente con fuerzas de seguir

Hace unos días vimos una imagen que a algún que otro culé le sacó unas lágrimas. Iniesta estuvo de visita en el entrenamiento del FC Barcelona, charlando un rato con Xavi, con el que tantos éxitos y buenos momentos vivió cuando coincidieron sobre el verde.

En una entrevista con SPORT, Andrés valora sobre una hipotética llegada al banquillo azulgrana en el futuro. ¿Cómo asistente de Xavi? "Los culés creo que lo que queremos es que el equipo gane, da igual que esté Xavi-Iniesta o lo que sea. No, a ver, no diré que sea imposible pero es muy difícil por tiempos, momentos y demás. Solo deseo que este Barça vuelva a ganar, estar bien, a encontrar la línea buena que nos gusta a todos. Respecto a mí en el futuro veremos qué pasa, ojalá pueda volver de algo aquí".

BUSQUETS, ¿TRATO INJUSTO?

Sobre el adiós de Busquets de La Roja y si se le ha tratado injustamente, Andrés cree que "yo, aparte de que estoy muy lejos de aquí y no vivo el día a día de lo que se dice, de Busi no puedo decir otra cosa que lo referente y lo que sigue siendo como jugador. No está pasado, es el capitán del Barça, hasta ahora de la selección. Hasta el último día seguirá dando el nivel y siendo el ejemplo que es. Llegará un día que tendrá que salir, pero eso es ley de vida".