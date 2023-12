Xavi justifica por qué cree que el Barça está "en construcción"

Uno de los aspectos positivos de que el calendario no dé tregua al FC Barcelona es que el conjunto azulgrana no tiene que esperar demasiado tiempo para redimirse tras un mal resultado como el del pasado domingo ante el Girona. De la misma forma, Xavi Hernández también tiene la oportunidad de matizar o argumentar sus palabras en caso de que una frase que haya pronunciado no se haya entendido o haya generado polémica.

En la rueda de prensa previa a la visita de Champions al Amberes, el técnico egarense ha explicado por qué dijo, después de la derrota contra el Girona, que “el Barça está en construcción”. “Cuando digo que el Barça está en construcción es porque tenemos que mejorar cosas. Hay jugadores nuevos, jóvenes… No estoy pidiendo tiempo. Veníamos de competir dos años en Europa League y ahora estamos clasificados para los octavos de final de la Champions”, ha justificado.

“Que estemos en construcción no significa que no tengamos que ganar y tener máxima ambición. Si no hubiéramos ganado la Liga y la Supercopa la temporada pasada, quizás no estaría aquí. Lo que tenemos que hacer en este proceso de construcción es ser más constantes para lograr los importantes retos que nos proponemos. Podemos y debemos jugar mejor. En eso estamos. Hace un mes dije que estamos en la mitad del camino para hacer un Barça grande. Y así lo siento”, ha añadido.

Con las ideas muy claras, Xavi ha dejado claro por qué dijo que su proyecto aún debe recorrer muchos pasos para considerarse competitivo al máximo nivel, unas palabras que no gustaron ni fueron bien recibidas por un grupo de aficionados del Barça.