Semanas clave para el futuro de De Jong en el Barça

Una vez acabado el mercado de enero con muy poco movimiento ante la falta de salidas y la única llegada de Vitor Roque, la dirección deportiva del club comenzará a realizar movimientos estratégicos. Y la prioridad no va a estar tanto en los fichajes que puedan venir -muchos dependerán de lo que se pueda vender- sino de atar la continuidad de algunos futbolistas.

Deco tiene abiertas dos carpetas que pueden ser esenciales para el futuro del club: Frenkie de Jong y Araujo. El club va a dar ya un paso adelante para ampliar sus contratos ante la necesidad de conocer la disponibilidad de estos dos futbolistas. En el caso de Araujo, la mejora es indispensable para evitar una fuga y, en caso de no llegar a un acuerdo, podría haber traspaso millonario en verano.

En cuanto a Frenkie de Jong, el Barça se ha acercado a él para adecuar y ampliar su contrato. Por ahora no ha habido mucho deseo de hablar del tema por parte del entorno del jugador, pero el Barça no puede esperar más. Y Deco desea solventar su continuidad antes de que acabe la temporada. Si no lo consigue, se puede abrir un debate interno sobre lo que se debe hacer. De Jong es clave, pero si no renueva...