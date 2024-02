Primera ‘tregua’ del año para el Barça

Dicen que no hay mal que por bien no venga. El FC Barcelona fue eliminado de la Copa del Rey en San Mamés y se despidió de la segunda vía más rápida (después de la Supercopa) para levantar un título esta temporada. En ningún caso el adiós del equipo de Xavi Hernández de la competición del KO puede tener alguna interpretación positiva, pero no es menos cierto que el hecho de no disputar las semifinales provocará que el cuerpo técnico y los futbolistas azulgranas disfruten de la primera tregua del año 2024.

Este lunes, la plantilla del Barça tendrá el primer día de descanso desde el 29 de diciembre, el día que regresó a los entrenamientos tras el breve parón por vacaciones navideñas y ‘arrancó’ la preparación de un fatigoso periodo de 10 partidos en un mes. En Mendizorroza, el Barça puso punto final a una fase de la temporada muy exigente tanto por la cantidad y dificultad de los encuentros como por el elevado número de viajes. Entre sesiones de entrenamiento, desplazamientos y compromisos, el conjunto de Xavi no ha descansado en 38 días.

Y ello se ha notado, claro está, en el aspecto de las lesiones. Aunque Iñigo Martínez reapareció contra el Alavés y Ter Stegen y Raphinha se encuentran en la recta final de sus respectivos procesos de recuperación, la enfermería culé sigue bastante llena. Gavi, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Joao Félix y Ferran Torres también se encuentran en el ‘dique seco’. Veremos si en las dos semanas ‘limpias’ que tendrá el Barça antes de la eliminatoria de Champions League, con dos únicos partidos de Liga frente a Granada y Celta, Xavi recupera algún efectivo más.

El Barça tampoco entrenará mañana martes, por lo que los jugadores tendrán dos días para reponer fuerzas a nivel físico y mental. Aunque la Liga se antoja extremadamente complicada y en la Champions League ya se verá dónde hay que poner el listón, los culés aún tienen objetivos por cumplir esta temporada y deben llegar a la fase decisiva de la misma en las mejores condiciones posibles.