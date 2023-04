Los secretos de Lamine Yamal

El jugador de 15 años ya ha hecho historia por ser el más joven en participar con el primer equipo Ha superado precedentes como los de Messi, Bojan o Babangida que tuvieron su estreno con 16 años

Lamine Yamal (13 de julio del 2007) ya ha entrado en la historia del Barça. El solo hecho de entrenarse con el primer equipo con 15 años y entrar en una convocatoria con esta edad, como cadete de segundo año, lo convierten en un caso inédito en el club blaugrana.

En SPORT vamos a descubrir algunas de las curiosidades y anécdotas de su corta carrera como futbolista.

Nombre

Lamine Yamal es un nombre compuesto. Por error, a veces se ha entendido que Yamal es su apellido, pero no es así. Ocurría igual con Luis Enrique Martínez, por ejemplo. Su nombre completo es Lamine Yamal y los apellidos Nasraoui Ebana.

Orígenes

Nació en Esplugues de Llobregat, aunque se crió en Mataró y también vivió en Granollers. Actualmente reside en La Masia. Su padre es marroquí y su madre de Guinea-Ecuatorial. Por ahora ha jugado con la selección española, pero Marruecos ya lo ha tanteado.

Carácter

En La Masia hablan de él como un chico tímido, correcto, centrado y que por su forma de ser pasa desapercibido. Los estudios los lleva al día y los educadores están satisfechos con él. El único lunar lo tuvo con la selección cuando cometió un acto de indisciplina, con otros dos compañeros (del Madrid y Atlético), por el que fue castigado con cuatro partidos sin jugar con el Juvenil A. Además de ser desconvocado de la selección sub'17 de Julen Guerrero.

Lamine Yamal, en el entrenamiento previo al Barça - Atlético de Madrid | Javi Ferrándiz

El jugador asumió su error, aceptó el castigo y por ello ha vuelto a la disciplina del primer equipo.

Precedentes

Babangida era hasta ahora el jugador más joven en participar en un amistoso, ante el Apeldoorm en Holanda en un stage de verano con Van Gaaal. Tenía 16 años. Los mismos años con que Leo Messi se estrenó en un amistoso ante el Oporto o Bojan Krkic hizo lo propio contra el Al-Ahly egipicio. Ninguno de ellos había entrenado con el primer equipo con 15 años.

Salta categorías estilo Messi

Lamine siempre ha ido avanzado respecto a su edad. Después de las cinco temporadas en Fútbol 7, pasó al Fútbol 11, alternando Infantil B y A. La pandemia le pilló por de medio y estuvo casi un año sin jugar por estar los chicos confinados. Como Infantil pasó al Cadete A y como cadete pasó directamente al Juvenil A. En global, solo ha jugado dos temporadas y media en Fútbol 11 antes de llegar al primer equipo. Esto no lo había logrado ni Leo Messi.

Comparado con Rivaldo o De la Peña

Para no hablar de Messi, que son palabras mayores, los especialistas de la cantera del Barça en sus inicios le veían muchos parecidos con Rivaldo, por ser zurdo y la precisión que tenía. Con el paso del tiempo se le descubrieron pases imposibles como los que hacía Iván de la Peña. Actualmente, es un futbolista que mantiene esa magia como pasador, pero con el plus de no perder casi ningún balón. Ésta es su gran virtud.



| FCB Masia

Juega por la banda derecha a pierna cambiada o falso delantero centro. Es más tocador que regateador, aunque tiene un buen uno contra uno por habilidad. Físicamente aún puede desarrollarse más y explotar la fuerza o velocidad.

En manos de Jorge Mendes

Su actual representante es el famoso Jorge Mendes. El cambio es reciente ya que hasta ahora Iván de la Peña llevaba sus asuntos.

Mendes es quien debe concretar su contrato profesional a los 16 años y, dada su buena relación con la directiva de Joan Laporta, se espera un acuerdo.