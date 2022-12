Marruecos sigue muy atentamente a Lamine Yamal

Rabie Takassa, uno los ojeadores que la Federación Marroquí tiene repartidos por Europa, reconoció que "el Barcelona tiene un diamante total en su cantera" Destacó "su técnica, su visión de juego y su olfato goleador; es un extremo de los mejores que he visto en mi vida en las categorías inferiores"

La Federación Marroquí está siguiendo muy atentamente la evolución de la joven promesa del juvenil A del FC Barcelona Lamine Yamal, que a sus 15 años está batiendo todos los récords de precocidad. Aunque de momento está jugando en las categorías inferiores de la selección española, el hecho de que su padre sea marroquí le permitiría defender en un futuro la camiseta de la selección marroquí, que ha sido la gran revelación del Mundial de Qatar.

Rabie Takassa, uno de los ojeadores que la Federación Marroquí tiene repartidos por toda Europa para controlar a los jóvenes talentos que pueden nutrir a la selección, reconoció en 'Carrusel Deportivo' que Yamal está en su radar. "Todos hablan de él y preguntan si se lo vamos a robar, entre comillas, a España", apuntó.

El ojeador de la Federación Marroquí explicó que "su padre es marroquí, su madre es de Guinea Ecuatorial y él nació en España, por lo que puede escoger entre tres selecciones. Al final va a jugar donde mejor se sienta, donde le diga su corazón".

ADMIRACIÓN

Takassa se declaró un admirador de la joven promesa del Barcelona y destacó "su técnica, su visión de juego y su olfato goleador. Es un extremo de los mejores que he visto en mi vida en las categorías inferiores. El Barcelona tiene un diamante total en su cantera. Es un jugador que me encanta y siempre seré fan suyo, juegue donde juegue, porque a mí me gustan los jugadores de este tipo, jugadores diferenciales".

El ojeador de la Federación Marroquí dejó claro que "Yamal es internacional español en las categorías inferiores y lo respetamos. No forzamos a nadie. Por lo tanto, cuando decida definitivamente jugar con un país u otro, lo único que hay que hacer es respetar su decisión".