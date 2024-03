Schuster recuerda su regreso al Camp Nou con el Real Madrid

Bernd Schuster es el protagonista de la última entrega del 'Informe Plus+' que se emite por Movistar. Son contados los futbolistas que han jugado en los considerados tres grandes del fútbol español, FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, así que su carrera estuvo llena de vivencias.

Por la parte azulgrana, destaca la 'espantá' en plena final de la Copa de Europa entre el Barça y el Steaua de Bucarest, que ganó el conjunto rumano en los penaltis para desolación del barcelonismo.

"Me han cambiado, llévame al hotel", le dijo el azulgrana a un atónito taxista sevillano, que no se lo podía ni creer. Los penaltis los vi en el hotel, en mi habitación", añadió el alemán.

Bernd Schuster también explicó que tuvo una buena recepción por parte del Camp Nou la primera vez que regresó con la camiseta del Real Madrid, un hecho que, incluso, le llegó a sorprender. "Fue especial, no me lo he encontrado más", aseguró.

Un estadio, el barcelonista, que le dejó con la boca abierta desde el primermomentoo que lo vio. No tuvo duda cuando llegó muy joven a principios de la década de los ochenta (tenía 20 años): quería jugar ahí con el FC Barcelona.

"Miraba para arriba y para abajo y decía ¿y esto qué es? Nunca había visto un estadio tan grande, tan alto... ahí tengo que jugar yo, eso es lo mío, ese es mi sitio", explica en el documental.

El 'Informe Plus+' de Bernd Schuster se ha estrenado este miércoles a las 21.00 horas en Movistar Plus. Schuster repasa en 'De hielo y fuego' su amplia trayectoria deportiva y recuerda la relación con Diego Armando Maradona entre otros pasajes: "Éramos muy diferentes, pero nos llevábamos fenomenal".