El objetivo de Pedri: llegar "a tope" al tramo final de Liga y Champions

Pedri quiere volver a jugar con el Barça "lo más pronto posible" pero con toda la precaución del mundo. En respuestas a un chat a seguidores en The Redidency, el tinerfeño deja claras sus ganas de llegar para el tramo decisivo de la temporada y poder ayudar, de esta manera, a sus compañeros.

A la pregunta de si le gustaría estar presente en el Campeonato de Europa, Pedri lo deja muy claro: "Y en la parte final de la Liga y la Champions, también". Es decir, su objetivo es regresar antes con el Barça, y lógicamente, jugar la Eurocopa con la selección española.

Anteriormente, se le cuestionó directamente a Pedri cuándo regresaría de su lesión y ésta fue su respuesta: "Lo antes posible, pero sin marcarme una fecha o un partido concreto. Quiero estar a tope y disfrutar de la parte más importante de la temporada junto a mis compañeros... porque vienen partidos bonitos".

"Va todo bien por ahora"

Pedri también dio buenas noticias sobre su recuperación. "Va todo bien por ahora. Aparte del trabajo de recuperación y gimnasio, me cuido al máximo la alimentación, quitando las cosas que no me sientan bien, y también sigo haciendo pilates y cámara hiperbárica", explicó el de Tegueste.

"Elogios a Lamine"

Pedri González también aprovecho una de las preguntas para hablar maravillas de su compañero Lamine Yamal, ya no solo en el plano deportivo, sino también en el personal. "Un jugador top y un chaval humilde", contestó el centrocampista azulgrana, que acompañó el texto con el emoticono del aplauso.