¿Por qué no ha salido un nuevo Busquets de La Masia?

Indagamos si se hizo especial hincapié en encontrar el relevo natural del ‘5’; hablan el propio 'Busi', Xavi Hernández y el director de La Masia entre 2014 y 2021 Aureli Altimira 15 años siendo titular indiscutible y viendo cómo iban rodando muchos perfiles que, a priori, presentaban credenciales para ocupar algún día su vacío; una decisión que se ha ido postergando hasta las urgencias actuales

Recelo, algo de desconfianza. ¿Cómo puede ser que un chico de 20 años y del que apenas habíamos oído hablar ahora tenga el timón del primer equipo del Barça? Mucha gente, sobre todo ese entorno ‘tribunero’ tan característico del club azulgrana, no vio muy claro lo que hizo Pep Guardiola aquel 13 de septiembre de 2008 con Sergio Busquets. Un triste empate ante el Racing en el Camp Nou una jornada después de debutar con derrota en Los Pajaritos ante el Numancia.

A todas luces, un contexto delicado para una apuesta de tal magnitud. Pocos se imaginaban que ese chico espigado hijo del exportero azulgrana Carlos Busquets se convertiría en leyenda. Y que reinventaría una posición, la de pivote, históricamente indispensable en el engranaje del juego azulgrana. “Para mí, el ‘4’ tiene que ser de la casa, haber ‘mamado’ el ADN Barça”, nos comenta Aureli Altimira, director de La Masia de 2014 a 2021.

Nos dirigimos a él para encontrar una explicación a una de las grandes preguntas que se hace (más ahora sin ‘Busi’ oficialmente, pero desde hace bastantes años) la masa social azulgrana: ¿Por qué no se ha sido capaz durante todo este tiempo de moldear o ‘construir’ un nuevo Busquets de La Masia? No es un asunto sencillo y, lógicamente, cada parte implicada tiene un discurso. Con sus convergencias y divergencias.

ACUDIR AL MERCADO

Hay una cosa clara. Xavi ha erigido como prioridad absoluta en el próximo mercado estival el tema del pivote. “Sí se han generado relevos a Busquets. Recuerdo a Samper, Oriol Romero, Touré Yaya...La suerte que hemos tenido es que Busquets no se ha lesionado nunca. Creo que de 50 partidos, ha jugado 45 ó 46. Ahora no tenemos claro qué sustituto hay en la casa y lo hemos de buscar fuera”, dijo recientemente el técnico azulgrana preguntado acerca de por qué a lo largo de estos tres lustros no ha aparecido una figura de casa de garantías.

Busquets continúa meditando su nuevo destino | Javi Ferrándiz

En el fútbol actual, el egarense no ha escondido que ve a Zubimendi como el perfil que más se adecúa a las características de Busquets. “El que sea más completo, el que sea el mejor pivote para suplirlo. Dependemos del fair play. El perfil ha de ser un jugador muy determinante, natural, fuerte físicamente, tácticamente inteligente y técnicamente bueno. Parecido a ‘Busi’”. En definitiva, poco lugar a ‘inventos’ o a cambios de sistema para buscar soluciones.

¿CONSIGNA DE CLUB?

“La conexión entre el primer equipo debería ser estrecha para ver las necesidades futuras. Nosotros teníamos hecha una línea de sucesión con todas las posiciones del campo y con los jugadores que eran importantes de cada generacón con vistas a que pudieran llegar al primer equipo”, nos cuenta Altimira. “¿Que quizás con más comunicación interna, pensando en el tema de ‘Busi’, se podría haber trabajado más con un perfil concreto? Quizás sí. Pero esto va como va, la sombra de Busquets era muy importante y los relevos que venían por debajo por lo que sea se han tenido que marchar o no han tenido la oportunidad que necesitaban”, añade Altimira.

Busquets posa para SPORT con el brazalete de capitán | Javi Ferrándiz

“Hay que pensar, por ejemplo, que un caso como el de Gavi es excepcional. No pueden llegar todos con 17 o 18 años. En su caso había una necesidad en el interior, había un agujero, y se dio el paso, el salto, con él. Y ha funcionado brutal. Si hubiera pasado con el pivote quién sabe si ahora estaría uno de estos chicos de la cantera rindiendo bien ahí”.

¿Y QUÉ OPINA EL QUE DEJA EL VACÍO?

“Se tiene que hacer un trabajo muy bueno desde la base y luego también el jugador tiene que dar ese pasito de poder competir en el fútbol profesional, en un equipo como el Barça”, nos cuenta Busquets. “Tener esa continuidad, estar preparado, sobre todo al principio, que es cuando te pueden dar la oportunidad de debutar y tienes que estar a un gran nivel para que vean que pueden contar contigo. Que tengas todo lo que te piden, que siempre estés de ocho para arriba mínimo. Es complicado”, añade el de Badia.

“Y sí que es verdad que en mi posición no ha habido un jugador, pero hemos visto que en otras posiciones sí y a lo mejor en unos años pues le tocará a la mía”, remata Sergio. “Por ejemplo, mira a Oriol Romeu el nivel que está. En su momento se marchó por falta de oportunidades y ahora podría estar jugando en el Barça”, dice Altimira. “Hay que tener a los chicos preparados para dar el salto y luego que tengan la confianza”.