Rooney elige a Riqui Puig

Rooney dirigirá un combinado de los mejores jugadores de la MLS para medirse al Arsenal en un amistoso el 19 de julio El exazulgrana, actualmente en los Ángeles Galaxy, ha sido uno de los jugadores seleccionados

Desde que fichó por los Ángeles Galaxy, Riqui Puig se ha convertido en uno de los grandes nombres de la MLS. Cada equipo de la liga estadounidense puede nombrar a tres jugadores que pueden tener condiciones especiales en cuanto a salario. El excentrocampista del Barça es uno de ellos en condición de jugador franquicia del equipo.

Es solo un ejemplo del estatus de Riqui Puig en los Ángeles Galaxy pero también hay que destacar su condición de jugador estrella en la propia liga. Ha quedado claro con la elección de Rooney, que lo ha incluido en la lista de jugadores, para disputar un amistoso ante el Arsenal el 19 de julio en Washington DC.

