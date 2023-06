Ronald Araujo se suma al debate del lateral derecho

"Me siento más cómodo jugando de defensa central", recordó tras el debut de Marcelo Bielsa en el banquillo de Uruguay Se suma a la reivindicación que hizo Jules Koundé a Xavi tras conquistar la Liga

La dirección deportiva del Barça está peinando el mercado en busca de un lateral derecho que acabe con el debate en esa posición abierto desde que Dani Alves abandonó la disciplina blaugrana. Desde entonces, el conjunto blaugrana no ha tenido un titular en ese puesto. Xavi ha trampeado la situación esta temporada con Jules Koundé y Ronald Araujo. El francés ha sido el titular, mientras que el uruguayo ha aparecido en momentos puntuales, básicamente cuando el Barça se ha enfrentado al Real Madrid, lo que le ha valido el calificativo de 'anti Vinicius'.

Pero ni uno ni otro se sienten a gusto en esa posición que no es la suya natural. Jules Koundé lo ha dicho desde su llegada y al final de este curso, ya con el título de Liga en el bolsillo, se reunió con el técnico para recordarle que su puesto es el de central. Ahora ha sido Ronald Araujo el que ha salido públicamente a reivindicarse también como central. Lo ha hecho al analizar el debut de Marcelo Bielsa como nuevo seleccionador de Uruguay.

Pese a no estar convocado, el blaugrana viajó hasta Montevideo para ver la victoria contra Nicaragua (4-1) desde la grada del Centenario. Y tras el encuentro analizó el papel que espera tener en el combinado charrúa.

“Siempre digo que me siento más cómodo jugando de defensa central, esa es la realidad, y es donde creo que puedo rendir a mi mejor nivel. Ahora, siempre que me toque jugar de lateral voy a dar el máximo, más en la selección”, reivindicó un Araujo que valoró la apuesta futbolística del técnico argentino: “Quiere un equipo que presione arriba y que juegue. Eso es importante, porque va a ser muy bueno para nosotros”. El central del Barça también felicitó a la selección sub 20 de su país, que acaba de proclamarse campeona del Mundo.

El Barça tiene como refuerzo prioritario para el lateral derecho al portugués del Manchester City Joao Cancelo, pero ha tanteado otras alternativas como Benjamin Pavard (Bayern) o Juan Foyth (Villarreal). Ante la dificultad de atar a estos dos futbolistas, la dirección deportiva ha abierto nuevos frentes como el lateral del Girona Arnau Martínez, el del Valladolid Ivan Fresneda o el del Feyenoord Lutsharel Geertruida.

Con todo, Xavi no tiene como prioridad reforzar el lateral derecho. Para el técnico blaugrana el club debería centrar todos sus esfuerzos en encontrar un sustituto para Sergio Busquets.