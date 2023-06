El City mete prisa por Cancelo

El club inglés quiere encontrar una solución para el defensa portugués antes de la pretemporada El Barça le sigue contemplando como una opción para reforzar el lateral diestro del equipo

El Manchester City tiene una auténtica patata caliente con Joao Cancelo. El defensa no entra en los planes de Pep Guardiola y el Bayern de Múnich ya comunicó que no haría efectiva la opción de compra, tras acogerlo en calidad de cedido durante la última mitad de la temporada. Su futuro es incierto, pero lo que está claro es que no seguirá en el Etihad Stadium.

La solución que quiere tomar el club inglés será algo inminente dado que, según informa el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el City quiere tomar una decisión con el futbolista antes de que arranque la pretemporada. Por lo tanto, el futuro del luso se debería arreglar en el próximo mes.

El Barça continúa teniendo a Cancelo entre los candidatos para reforzar el lateral diestro del equipo, eso sí, siempre que llegue como cedido. Una operación que, por el momento, el City no contempla y el propio jugador tampoco. Ahora bien, cabe recordar que el agente del futbolista es Jorge Mendes y su relación con el FC Barcelona podría facilitar que se alcance un acuerdo. El Arsenal también ha entrado en la puja por el futbolista, pero desde Londres no desembolsarán más de 30 millones de euros por el portugués.

El club blaugrana va enfriando la posibilidad de firmar a un lateral, priorizando las inversiones en el centro del campo y el ataque. Pese a todo, desde el área deportiva entienden que va a ser un verano muy largo y que, a finales de mercado, sí podrían optar a un lateral siempre que hubiese una buena oportunidad.