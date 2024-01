Roberto Martínez: "No entiendo el escrutinio que se le hace a Joao Félix"

Roberto Martínez, seleccionador portugués, recibió a SPORT en Oeiras (Lisboa), donde la Federación Portuguesa de Fútbol tiene su sede. Durante la extensa entrevista, que publicaremos completa en unos días, habla de sus años en Inglaterra, su filosofía futbolística, Johan Cruyff, su método... Y, por supuesto, de Joao Cancelo y Joao Félix, dos de sus pupilos en el combinado luso.

El técnico de Balaguer suele ver los partidos del Barça, pero lo hace desde un punto de vista que nada tiene que ver con lo habitual: "Analizo al Barcelona desde el punto de vista de los dos jugadores portugueses que tenemos, de forma individual, y ha habido momentos muy buenos durante la temporada".

Cancelo, un futbolista total

Antes de entrar en materia, Roberto Martínez deja claro que "cuando veo al Barça con los dos Joaos, creo que es un equipo más impredecible". Y gran parte de la culpa la tiene Cancelo: "Es el tipo de jugador que todos los entrenadores buscamos. Puede jugar en banda, por fuera, por dentro, tiene desborde, se puede girar o hacerlo de frente. Tiene la capacidad de ser un centrocampista y después puede desarrollar su juego en el último tercio como un delantero. Y defender como un defensa", analiza el técnico.

Cancelo vuelve a ejercutarse con el grupo / Javier Ferrándiz

Y es que, para Martínez, "es un jugador completísimo, con una capacidad física que le permite jugar tres partidos en una semana. Cubre muchísimos de los requisitos para ser uno de los mejores jugadores en su posición en el fútbol mundial. Su rendimiento en el Barcelona así lo demuestra".

Defensa absoluta de Joao Félix

Roberto Martínez es un defensor total del delantero del Atlético, cedido esta temporada en el Barça. Considera que no se está siendo justo con él: "Como seleccionador le valoro muchísimo, su actitud y lo que está haciendo. Tuvo la oportunidad de bajar los brazos en un clima muy, muy difícil... No entiendo el escrutinio que se le hace, no va con un jugador de 24 años. Es un jugador que está cedido y que, en septiembre y octubre, tuvo un periodo de un nivel altísimo".

Joao Félix en San Mamés / FCB

El hecho de salir de suplente en los últimos partidos es algo que le ha permitido conocer otra faceta suya: "Valoro muchísimo cómo también marca la diferencia" saliendo desde el banquillo. No es fácil cuando eres un jugador que está siempre en el punto de mira... No es futbolístico, no se entiende". Y recuerda para argumentar sus palabras la asistencia contra Las Palmas, en la Copa o el gol contra el Betis.

Niega que sea irregular

Cuando aparece durante la charla el concepto irregular, Roberto Martínez no duda: "Estoy totalmente en desacuerdo. No se puede acusar a un solo jugador de cómo está el equipo. Si el Barça no fuera irregular cuando Joao Félix no está en el campo tendría sentido, pero no creo que haya una relación entre el escrutinio que se le hace y lo que da al equipo. No lo veo así". El seleccionador luso considera que "el equipo en sí ha estado irregular, los once jugadores más los cinco que pueden entrar, no solo un jugador".

Su paso por la Premier, un antes y un después

Roberto Martínez le ve capacidad para ser uno de los mejores futbolistas del mundo: "Tiene 24 años, es un jugador diferente tras su paso por Inglaterra. Entiendo muy bien la Premier, lo que se le exige a un jugador extranjero, y cuando llegó tuvo que hacerse más fuerte", asegura sobre su etapa en el Chelsea. En ese sentido, comenta que "es un jugador que tiene una gran capacidad para proteger el balón y allí aún le hizo más consistente". En definitiva, ve a Joao Félix "feliz, muy comprometido, es un jugador que no actúa como un jugador que está cedido, sino con compromiso total, y me demuestra una gran madurez".