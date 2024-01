Joao Félix, el gran revulsivo de Xavi

"Estoy acostumbrado a que hablen de mí cuando estoy bien y cuando no lo estoy. Siempre hay ruido, siempre hay alguien que tiene que decir algo; a mí ya me da un poco igual. Tengo confianza en mí mismo. Lo mejor es no mirar ni escuchar nada y seguir adelante". Joao Félix hace años que es motivo de debate como ocurre a menudo con los grandes talentos. Acusado de ser muy irregular, también en el Barça se ha instalado un relato recurrente alrededor de su figura del que trata de aislarse.

Joao se está teniendo que adaptar a un nuevo escenario tras empezar su carrera en el Barça como un fijo en el once. La crisis de resultados hizo que Xavi tratara de intervenir para darle una vuelta al equipo. Entre las medidas, la suplencia del portugués fue una de las más controvertidas. Pero lejos de dejarse llevar por la inercia se ha revelado ante la situación con actuaciones destacadas saliendo desde el banquillo.

Una de las más llamativas en el duelo ante el Betis, donde marcó un gol con una acción de jugador diferente. Un golpe con el interior del pie que sorprendió a todo el mundo y dejó en silencio al Benito Villamarín. El tanto llegó en los últimos minutos: una acción decisiva que celebró pidiendo calma, mientras el banquillo del Barça estaba en plena euforia.

Betis - FC Barcelona | El gol de Joao Félix

A pesar de Xavi también le ha dado varias titularidades en la Copa (Barbastro y Unionistas), Joao se está reivindicando sobre todo como revulsivo en las últimas semanas. Ante Osasuna, en la Supercopa, dio una gran asistencia a Lamine tras protagonizar una de las mejores jugadas individuales de un jugador del Barça esta temporada. También ante Las Palmas tuvo un papel destacado.

Su nuevo rol en el equipo

Todo empezó ante el Almería, donde fue sustituido en la media parte. Desde entonces ha sido suplente en los dos siguientes partidos de Liga (18' ante Las Palmas, 9' ante el Betis) y lo mismo ocurrió en los dos encuentros de la Supercopa: Osasuna (29') y Real Madrid (29'). Xavi sí le dio la titularidad ante Barbastro y Unionistas, y habrá que ver si repite ante el Athletic.

No lo tendrá fácil Xavi : las grandes actuaciones de Ferran y Lamine ante el Betis hace que sea difícil dejarlos en el banquillo. Y el caso de Lewandowski es muy complejo: Xavi sigue tratando de recuperar al polaco manteniéndolo en el once, aunque de momento sigue sin llegar su mejor versión. De ahí que parece poco probable que Lewi empiece el partido desde el banquillo.