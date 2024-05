El Barça golea en Granada y se proclama campeón de Liga

A vuestros pies, campeonas. El FC Barcelona fue a Granada a por la Liga y volverá, tras ganar en un Nuevo Los Cármenes con siete mil espectadores, con la copa, la quinta en cinco años. Un título merecido y, aunque previsible, de mucho valor. Solo el mejor equipo es capaz de mantener tal superioridad durante nueve meses.

Salió Giráldez con un once prácticamente de gala. Descansaban Patri y Mariona, con la mirada puesta en las finales de la Copa de la Reina y de la Champions. El vigués y su cuerpo técnico están midiendo con escuadra y cartabón las cargas de cada futbolista, para que lleguen con ritmo a los partidos cruciales pero que no puedan acusar el agotamiento físico.

Rolfö abrió la lata

Alexia repetía titularidad y seguía sumando minutos en su camino propio para recuperar su mejor versión y Rolfö partía de nuevo como extremo izquierdo, haciendo dupla con Ona Batlle en la banda. Gran conexión entre ambas. Y de la sueca, con olfato goleador exquisito, fue el primer tanto del Barça, que empujó el balón sin oposición a pase de una Graham que volvía a asistir.

Lucy Bronze anotó rápidamente el segundo, aprovechando un rechace de Estévez a un disparo de Alexia. Y Graham hizo el tercero, a pase de Rolfö, con un remate desde el segundo palo. Volvía a ver portería la pichichi en su mejor temporada con el gol.

Victoria plácida

Volvió la polémica a la Liga F y Planes Terol pitó penalti a favor del Granada por una supuesta falta de Paredes en el área que no existió. No falló Laura Pérez desde los once metros. El Barça jugó prácticamente todo el partido en campo contrario, con las centrales muy adelantadas. Y Walsh hacía de ancla.

Otro penalti, esta vez para el Barça, por una falta sobre Pina. Y Rolfö, la primera en la lista de lanzadoras desde su vuelta, lo transformó con una ejecución perfecta. Plácida victoria y una goleada que define lo que ha sido esta Liga para un Barça que lo celebrará en el Johan Cruyff, tras el partido contra el Athletic del próximo viernes, como es debido