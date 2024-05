Así queda la pelea por la segunda plaza de la Liga

El Girona arrebató al Barça la segunda posición de la clasificación de LaLiga EA Sports después de concretar una espectacular remontada (4-2) en el partido disputado este sábado en Montilivi. Con este triunfo, el conjunto que dirige Míchel recupera una plaza que ha ocupado durante buena parte de la temporada y se sitúa con un punto de ventaja sobre el equipo de Xavi. Una distancia exigua que abre una auténtica batalla entre ambas escuadras en las cuatro jornadas que quedan para la conclusión del campeonato.

Doce puntos en juego que no permiten error. Un descuido puede ser fatal. Y aunque no es un título, el premio no es menor, ya que esa segunda plaza da acceso a disputar la Supercopa de España. Una competición que reporta a los participantes suculentos premios. Especialmente interesante es para el club blaugrana, que tiene un fijo de seis millones solo por participar, un ingreso que, en su actual tesitura económica, no es para despreciar.

Resumen, goles y highlights del Girona 4 - 2 FC Barcelona de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El calendario quizá sea un poco más exigente para el Girona si tenemos en cuenta lo que se juegan sus rivales. El conjunto de Míchel tiene que recibir al Villarrea y visitar al Valencia, dos conjuntos que aún pelean por esa séptima plaza que daría acceso a disputar competición europea. El Barça empieza recibiendo a la Real Sociedad, que también está en la pelea por Europa, pero con el objetivo virtualmente sellado.

Rojiblancos y blaugrana también se miden a un rival ya descendido. El Girona cerrará la Liga en Montilivi contra el Granada, mientras que el Barça visitará al Almería dentro de dos jornadas. Los de Míchel empiezan su defensa de la segunda plaza en Mendizorroza, ante un Alavés que ya tiene los deberes hechos. Los de Xavi también cerrará la Liga ante rivales que no se juegan nada, recibiendo al Rayo Vallecano y visitando al Sevilla.

Como referencia, el Girona sumó pleno de puntos en la primera vuelta ante estos mismos rivales, mientras que el Barça se dejó dos puntos en el campo del Rayo Vallecano, después de una polémica actuación arbitral, con un penalti no señalado sobre Raphinha en el descuento y un fuera de juego posicional en el gol local.

El calendario que le queda a Barça y Girona