El Espanyol, sin margen de error a por el ascenso

No hay margen de error. El Espanyol afronta este domingo en el Stage Front su última bala para subirse al tren del ascenso directo contra el Sporting de Gijón (16:15h). No conseguir los tres puntos en casa supondría prácticamente abandonar el objetivo de subir de manera automática de categoría, un partido que los blanquiazules afrontan como una auténtica final delante de su afición.

Será un partido donde se verá las caras contra un Sporting de Gijón con muchas urgencias que deberá sacar los tres puntos del Stage Front para mantenerse en la lucha por el ascenso. Cinco puntos distancian a ambos equipos, aunque tanto Sporting como Espanyol mantienen firme su objetivo de conseguir el ascenso a final de temporada. Con cinco partidos por delante en esta recta final, ningún equipo puede permitirse el lujo de perder puntos a partir de ahora.

En el Espanyol no especularán delante de su afición en un partido clave para sus objetivos. Manolo González tiene las grandes dudas tanto de Nico Melamed como del defensa Sergi Gómez, ambos con problemas físicos. No podrá contar ni con Pol Lozano ni tampoco con Edu Expósito, ambos lesionados para los próximos compromisos. Buscarán nuevamente la inspiración de un Martin Braithwaite por cuyas botas pasarán, como de costumbre, muchos números de conseguir el ascenso de categoría.

El Sporting de Gijón, por su parte, necesita mejorar sus prestaciones para poder tener oportunidades de vencer en Barcelona. Ramírez podría cambiar muchas piezas del esquema inicial, aunque recupera a hombres importantes como Juan Otero o Hassan.

Con cinco goles encajados en las últimas dos jornadas, el equipo necesita mejorar defensivamente si quiere mantener firmes sus opciones de conseguir el ascenso a final de temporada. La última derrota contra el Villarreal B parece haber dejado tocado al equipo, aunque esperan recuperar su mejor versión en un Stage Front que lucirá un aspecto de gala para alentar a los suyos otra jornada más. Una auténtica final para ambos equipos.

Alineaciones probables

RCD Espanyol: Joan Garcia; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Gragera, Bare; Jofre Carreras, Aguado, Puado, Braithwaite.

Sporting: Yáñez; Guile Rosas, Izquierdoz, Insua, Diego Sánchez, Cote, Rober Pier, Nacho Méndez, Otero, Mario González, Gaspar Campos.

Árbitro: Milla Alvéndiz (comité andaluz).

Estadio: Stage Front Stadium.

Horario: 16.15 CET.