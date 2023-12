El Barça encarrila la continuidad de Joao Félix

Joao Félix es una apuesta estratégica del Barça y el club hará todo lo posible por su continuidad. A pesar de su irregularidad, en el club blaugrana están convencidos de que el delantero portugués acabará asentándose y se convertirá en un jugador de primer nivel si viste de blaugrana. Le ven como una oportunidad de mercado y están encarrilando una operación que puede ser beneficiosa para todas las partes. En enero podría quedar ya todo acordado.

El Barça no tenía prisa con Joao Félix, pero sí el futbolista y el Atlético de Madrid, que necesita una definición del caso para saber a qué atenerse de cara al próximo proyecto deportivo. Los colchoneros fueron lanzando el anzuelo de un traspaso millonario tras cada buena actuación de Joao, pero tanto el Barça como el agente del jugador, Jorge Mendes, siempre lo han tenido claro: su continuidad solo sería viable a través de un nuevo préstamo.

Joao Félix siempre ha manifestado su voluntad de seguir en el Barça y está dispuesto a no escuchar ofertas tal y como sucedió el pasado verano.No quiere volver a la Premier y ni se le ha pasado por la cabeza una aventura en Arabia Saudí. Su compromiso absoluto con el club blaugrana obliga a que Barça y Atlético se entiendean sí o sí. Y cuanto antes mejor si existe el OK deportivo de los blaugrana.

Jorge Mendes ya ha tanteado una nueva operación de cesión con el Atlético. Es el único camino a seguir, pero va a intentar también que el club colchonero salga beneficiado. El Barça también se ha mostrado abierto a un intercambio puro y duro por algún futbolista ofensivo, aunque por ahora no ha habido respuesta. A Simeone le gusta mucho Ferrán Torres, per en esta vía no se está avanzando a pesar de que a nivel financiero una operación de este tipo sería muy apetitosa para los dos equipos. Habría que ver si el jugador implicado en el canje diera su visto bueno al asunto.

La prisa lleva a un entente a través de una nueva cesión. Y para ello volverá a ser clave la participación del futbolista. El club colchonero está dispuesto a repetir fórmula -préstamo sin pago de la amortización- siempre que Joao vuelva a renovar un año más con los colchoneros. De esa manera, el activo no perdería valor y los colchoneros podrían volver a venderle a la larga. La idea, eso sí, es colocar una opción de compra real para el 2025. Y si puede ser obligatoria en función de objetivos personales del jugador en el Barça, mejor.

Las conversaciones ya se han iniciado y son gestionadas directamente por Jorge Mendes, agente que tiene una relación excelente con los dos clubs. La praticidad del representante ayuda. Mendes y Joao Félix tienen claro que se tensó mucho la cuerda el verano pasado y hubo enfado en el Atlético, por lo que va a intentar un acuerdo satisfactorio. Y va camino de conseguirlo.

El Atlético necesita aclarar el futuro de Joao cuanto antes de cara a buscar una alternativa ofensiva de nivel para su proyecto y en el Barça esperan un entente para quedarse otro año con futboista de nivel y enfocar la inversión hacia otras posiciones de la plantilla. Hay dos prioridades en dónde se va a meter el dinero: un mediocentro de nivel y un extremo diferencial. Para que ello sea posible deberán acometer ventas y concretar operaciones satisfactorias como la de Joao Félix. También deben afianzar la posición del lateral diestro con Joao Cancelo, pero Mendes ha avisado que esta operación con el City será mucho más trabajosa y cara: aquí solo valdrá un traspaso.