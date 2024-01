Y sin Balde, ¿ahora qué? las dos grandes alternativas

Alejandro Balde sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en San Mamés que lo tendrá varias semanas de baja. Una situación que, sumada a la ausencia de Marcos Alonso por lesión, obliga a Xavi a buscar alternativas en la plantilla del primer equipo y la cantera.

La solución más sencilla que tiene el técnico en la plantilla es ubicar a Cancelo como lateral izquierdo. No sería la primera vez ni en el Barça ni en el City. Es más, sus mejores temporadas en el conjunto inglés fueron en esta posición: jugando a pierna cambiada y aprovechando las posibilidades de su disparo desde larga distancia.

El portugués recibió el alta y entró en la lista para el partido en San Mamés, pero finalmente se quedó sin jugar a pesar de la lesión en pleno partido de Balde. Que Xavi optara por Héctor Fort da pistas del estado físico del portugués, que aún sintió algunas molestias en la rodilla la semana pasada en los entrenamientos.

En este sentido habrá que ver qué ocurre en el próximo partido liguero ante el Villarreal el sábado. Si no está aún listo para competir, no sería extraño ver a Héctor Fort en el once. El canterano, que como Cancelo su posición natural es la de lateral derecho, impresionó a todo el mundo en San Mamés.

Fort compite en la máxima exigencia

Con solo 17 años salió bien parado en la mayoría de situaciones de uno contra ante Iñaki Williams y demostró igualmente muy buena salida de balón. A pesar de acabar con rampas, completó 98 minutos, 11 recuperaciones, 3 balones perdidos y 11 rechaces en defensa, según datos de LaTdT.

Fort brilló en San Mamés, a pesar de no jugar en su posición. La actuación de los jóvenes hizo que Xavi hablara de "el principio de algo". Fort, Cubarsí y Lamine -los tres sin llegar a la mayoría de edad- fueron el orgullo del barcelonismo en San Mamés.