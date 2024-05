El Andorra, a por su batalla final por la salvación

Sabiendo que será su última oportunidad para soñar con la salvación, el FC Andorra recibe este domingo al Albacete (16:15h) en una auténtica final para ambos equipos. Los tricolores se distancian a cinco puntos del objetivo a falta de cinco jornadas, mientras que el Albacete es justamente quien marca el límite del abismo. No se puede fallar.

Es de necesidad imperiosa la victoria para el Andorra este domingo si no quiere quedarse fuera de la lucha para mantenerse en la categoría de plata. Los tricolores saben que es su última bala para poder subirse a un tren que empieza a verse muy lejano, pero que podría volver a pasar por el Estadi Nacional contra el Albacete.

Es un partido crucial precisamente también por el enfrentamiento directo entre ambos. El Albacete, que marca la zona de salvación a cinco puntos, se impuso en el choque de la primera vuelta contra el Andorra (3-1), una renta que el Andorra quiere recortar para tener ganado el 'average' particular entre ambos. Una victoria contra el equipo albaceteño permitiría no solamente recortar distancia con un rival directo, sino que abriría la puerta a vencer al Albacete en su enfrentamiento particular.

Ferran Costa no podrá contar ni con Diego Alende ni con Pablo Moreno, por lesión. Después de tres empates seguidos, el equipo se conjura para conseguir los tres puntos en casa delante de su afición, una oportunidad única para avisar a sus rivales más directos de que habrá un último competidor por la salvación esta recta final de temporada.

El Albacete, por su parte, viaja al Principado después de encadenar tres victorias consecutivas. La victoria la semana pasada contra el Eibar ha llenado de moral al equipo, que se ve alejándose del abismo del descenso con una victoria este domingo contra el Andorra. Alberto González, relevo de Rubén Albés, parece haber encontrado la tecla para catapultar al equipo hacia la salvación, aunque deberán demostrar su ambición en un Estadi Nacional que apretará como nunca para conseguir el objetivo.