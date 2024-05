Fernando Alonso estalla contra la FIA: "No decidirán nada porque no es español"

Al terminar la carrera al sprint del Gran Premio de Miami, en la que Fernando Alonso perdió todas las opciones en un toque al principio de carrera que provocó Hamilton, fue preguntado por el incidente. El inglés se abalanzó sobre Alonso y este impacto con su compañero Stroll y Lando Norris también acabó fuera.

El asturiano no se mordió la lengua y sin nombrar a la FIA pero con las últimas decisiones de la federación que tienen contento a Fernando hizo referencia a una posible sanción a Hamilton y tiró de sorna contra ellos: "Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos de Norris,

sobre todo que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente y bueno para nosotros".

"No teníamos tampoco ningún interés en la Sprint Race y vamos a comprobar la degradación y las cosas para mañana y al final lo hemos conseguido", añadió.

Insistió en que tienen los ojos puestos en la prueba de este domingo: "Para nosotros, una Free Practice no es realmente una carrera. O sea, que ahora empieza lo importante de la carrera, la crono y mañana las cincuenta y siete vueltas".

"Creo que podemos sacar alguna conclusión de este sprint de cara al al parque cerrado que se abre ahora y a ver si podemos mejorar un poquito el coche", apuntilló.