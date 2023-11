Roberto Martínez alcanza la perfección con Portugal

El técnico español ha conseguido el mejor arranque histórico de la Selección portuguesa en una fase de clasificación de Eurocopa o Mundial con 10 victorias Cristiano Ronaldo, con 10 goles desde la llegada del entrenador español, es el centro del juego ofensivo de la Selección portuguesa

Portugal, ya clasificada para la Eurocopa 2024, volvió a ganar anoche contra Islandia (2-0). Tal y como lo hizo con Bélgica, Roberto Martínez consiguió un nuevo récord para la Selección portuguesa: la clasificación con pleno de victorias, diez de diez, en un torneo internacional, algo que nunca antes había conseguido Portugal.

Con las 10 victorias de Portugal, Roberto Martínez suma 39 partidos sin conocer la derrota en una fase de clasificación con Portugal y Bélgica. El técnico español nunca perdió un solo partido en las previas de los Mundiales de 2018 y 2022, además de ganar todos los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020, un registro que ha repetido con el combinado luso. El equipo de Roberto Martínez ha marcado 36 goles y solo han encajado 2, convirtiéndose en la selección europea más goleadora de esta fase previa con una media de (3,6) goles por partido. Además de acabar todos los compromisos a domicilio con portería a cero, algo que nunca se había conseguido en toda la historia de la clasificación para la Eurocopa, Portugal ha sumado el mayor número partidos seguidos sin encajar gol (6).

En Portugal nadie echa de menos a Fernando Santos. La Selección portuguesa ha logrado la clasificación de forma invicta. Hasta ahora, apenas ocho selecciones, entre ellas la Bélgica de Roberto y Francia en dos ocasiones, República Checa, Alemania, España, Inglaterra e Italia, habían conseguido acceder a una Eurocopa sin perder.

Además de firmar la clasificación más rápida de la historia, Roberto Martínez firmó el mejor arranque de siempre de Portugal en una fase de clasificación de Eurocopa o Mundial con 10 victorias. El técnico español ha superado las cuatro victorias de Antonio Oliveira en su camino hacia la Eurocopa 1996 y las siete victorias consecutivas de Fernando Santos en la fase de clasificación de la Eurocopa 2016.

Muchos pensaron que Cristiano Ronaldo quedaría relegado a un segundo plano con la llegada de Roberto Martínez. Sin embargo, el delantero del Al Nassr es el centro del sistema ofensivo que ha creado el entrenador español. Cristiano, con 10 goles desde la llegada de Martínez, está siendo el 'killer' de los balones que le llegan de la línea de mediapuntas que le acompañan por detrás. Bruno Fernandes, Joao Félix y Bernardo Silva son los socios perfectos de Ronaldo, además de ser los organizadores del juego ofensivo del combinado luso.

