Robert Navarro 'fichó' a Lamine y Zubimendi 'alucinó'

Robert Navarro es la principal amenaza para el Barça este sábado (21.00 horas) en el Nuevo Mirandilla de Cádiz. Cedido por la Real Sociedad, con la llegada de Pellegrino al banquillo cadista ha visto la luz y está sacando su mejor fútbol. Un fútbol con el que empezó a asombrar en La Masia.

Sus primeros pasos fueron por la Escuela del FC Barcelona. Después, fichó por Osasuna porque sus padres se fueron a trabajar a Pamplona. A los 10 años, regresó al Barça para hacer 'media pensión' en La Masia y vivir con sus abuelos. A los 16, decidió fichar por el Mónaco.

Por fin hay oportunidades

No se daban antes las oportunidades de ahora a los canteranos. Afortunadamente, las cosas han cambiado y todos podemos disfrutar de la irrupción y el fútbol de los Cubarsí, Lamine y compañía.

Robert, también. El primero ha sido una sorpresa para él, el segundo, no.

"A Pau no le conocía y me está sorprendiendo un montón. Su salida de balón es espectacular y en defensa piensas: ‘Le va a pillar Osimhen’. Y el tío aguanta, va a los duelos. Le felicito. Y a Lamine ya lo tenía ‘fichado’. Me acuerdo de estar yo en el Sanse con 17 años y enseñarle un video a Martín Zubimendi y decirle: mira a este chico. Sería alevín o infantil. Le decía: 'lo que hace ese chico no se lo he visto hacer a nadie en La Masia'. Es increíble, puede marcar una época", explica en la entrevista a SPORT con motivo del partido Cádiz-Barça.

El gol olímpico de Lamine Yamal / FCB

Elogios a Zubimendi

Precisamente, Martín Zubimendi es la 'niña de los ojos' de Xavi Hernández, que suspira por el centrocampista de la Real Sociedad. A Robert Navarro no le sorprende este interés. "Es que es un pedazo de jugador y una gran persona, no me extraña que lo quiera de pivote. Lo tiene todo. Siempre le hacía la broma y le decía: ‘Ya te has sacado una cosa nueva de la mochila’. Y como persona es muy humilde, muy de su familia y sus amigos", contesta el extremo del Cádiz a SPORT. Sería un gran fichaje... como también lo sería el regreso de Robert.