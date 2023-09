Un Raphinha exultante pasa una nueva reválida en Perú

El extremo del Barça, que viene de marcar un gol y dar una asistencia, repite titularidad en el Perú-Brasil de la próxima madrugada Fernando Diniz, muy elogiado por sus jugadores y la prensa brasileña tras el 5-1 a Bolivia, mantendrá el once titular con Neymar Jr. como director de orquestra

La Seleçao de Fernando Diniz, que tan buen sabor de boca dejó en su debut con la ‘manita’ (5-1) que le infringió el viernes a Bolivia, se prueba esta próxima madrugada (a las 04:00 CEST) en un escenario siempre complicado y exigente como es medirse a Perú en Lima. El duelo forma parte de la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El técnico brasileño, muy elogiado por sus propios pupilos y la prensa de su país, dará continuidad al mismo once titular con el que arrasó a la Verde, en un partido donde la Seleçao batió su propio registro de posesión de balón con un 80%.

Raphinha (que viene de hacer un gol, dar una asistencia y participar activamente en la construcción de otro tanto) seguirá ocupando el flanco derecho. Sú última acutación, con el '7 a sus espaldas, fue muy convincente. Esta nueva cita es para el blaugrana una gran oportunidad para afirmarse en la ‘canarinha’ en el inicio de un nuevo proyecto que crea ilusión.

El madridista Rodrygo (que firmó un ‘doblete’ contra la Verde) estará en una posición que es la natural para él pero que tiene prohibida en el Real Madrid: la de extremo izquierdo, ya que Vinicius Jr. lesionado se ha quedado entrenando en Madrid.

Y arriba, Richarlison, que sigue peleado con el gol, se mantiene en la posición de ‘9’. Abasteciendo el trío ofensivo, estará Neymar Jr., otra vez haciendo de ‘10’ con plenos poderes para dar rienda suelta a su libertad creativa.

Esta será su segunda aparición consecutiva tras casi siete meses de inactividad por culpa de una lesión en el tobillo derecho. El ex del PSG, que aún no ha debutado con el Al-Hilal, viene de superar a Pelé con sus dos goles y convertirse en el mayor artillero de la ‘canarinha’ según las cuentas de la FIFA.

Por su parte, Perú, dirigido ahora por Juan Reynoso, apostará todas sus fichas en el trabajo de contención para intentar frenar el frenesí ofensivo que Diniz imprime a sus equipos. Con el nuevo seleccionador no hay posibilidad de jugar a medio gas es un todo o nada constante.

La Bicolor, que contará con el empuje de la grada de un Estadio Nacional lleno, no entusiasma. Viene de arrancar un 0-0 en Paraguay en un encuentro donde se mostró muy inoperante en la construcción y casi no generó peligro. Si quiere puntuar ante Brasil tendrá que aportar algo más.