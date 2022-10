Raphinha encadena cuatro partidos como suplente

El brasileño ha perdido mucho protagonismo desde la derrota en el Santiago Bernabéu Jugó quince minutos ante el Villarreal, se quedó a cero ante el Athletic y volvió a disponer de media hora contra el Bayern

Xavi Hernández ya no confía ciegamente en Raphinha. El brasileño se ha vuelto a quedar en el banquillo en Mestalla y ya encadena cuatro partidos consecutivos sin aparecer en el once inicial. Algo ha pasado desde su mal partido en el Bernabéu en el Clásico. En la liga no jugó ni un minuto contra el Athletic Club y contra el Villarreal disputó quince minutos. En el duelo de la Champions contra el Bayern de Múnich tuvo la última media hora para intentar cambiar el partido.

Unas cifras que contrastan con el peso que tuvo Raphinha en los primeros partidos de la temporada. El ex jugador del Leeds era indiscutible en una de las bandas y la otra estaba ocupada por Dembélé. No lo ha ayudado que el francés se encuentre más cómodo por la derecha, porque también es la posición en la que mejor se mueve el brasileño porque puede driblar hacia dentro y buscar el remate.

Ha participado en 10 partidos de liga, con 500 minutos, y en 6 ha sido titular. En todos ha acabado entrando porque es uno de los primeros cambios de Xavi si el ataque no acaba de funcionar. Sus cifras están lejos de lo que el Barça espera de él. Sólo ha marcado un gol (Sevilla) y ha repartido una asistencia. Un bagaje demasiado pobre por un futbolista que costó 55 millones de euros. En su última temporada en la Premier League, Raphinha disputó 35 partidos con el Leeds, marcó 11 goles y repartió 3 asistencias.