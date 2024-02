¿Qué hacemos con Araujo, De Jong y Raphinha?

Araujo y De Jong durante un encuentro / Javier Ferrándiz

Que el Barça tendrá que hacer uno o varios traspasos importantes es una cuestión que ya no admite dudas. Las palancas ya no dan más de sí y habrá que ir a la venta de futbolistas, algo que no representa ningún desdoro ni tiene porqué afectar al rendimiento del equipo.

Para muestra, el botón de esta temporada. Con lo que hay, no se llega a los mínimos exigibles, así que tampoco es cuestión de atarnos sentimentalmente a determinados futbolistas. Un club que sacrificó a Messi por razones económicas, ya debería estar curado de espantos.

En estos momentos en los que los resultados deportivos son malos, es mucho mas fácil plantearse según qué operaciones. Si se puede traspasar, pongamos por 80, a alguno de esos que no dan la talla para traer a dos de 40 que te refuercen y equilibren la plantilla y a la vez dar espacio a la cantera, adelante.

En esas, hay tres jugadores con ofertas importantes como posibles traspasos: Araujo, De Jong y Raphinha. ¿Qué hacemos con ellos?

Me voy mojar: Araujo es difícilmente sustituible y el riesgo de errar en su reemplazo compromete el posible beneficio económico y deportivo de la operación. De Jong es otra cosa. Es caro y ya son cinco temporadas esperando su mejor versión. Un buen traspaso que diera para fichar un reemplazo de garantías y dejara dinero en caja no sería mala opción. Y Raphinha, en mi opinión, sería la salida menos traumática. Con Lamine Yamal no es tan necesario y tampoco es que haya hecho méritos como para poder catalogarle de imprescindible.