El Barça avanza en la 'Operación Cancelo': el precio, definido

El futuro de los 'Joaos' en Barcelona será una de las grandes asignaturas pendientes de Deco para la próxima temporada. Los dos portugueses llegaron el último día de mercado de verano de 2023 haciendo ambos grandes esfuerzos económicos para poder recalar en el Barça y dejar atrás una situación insostenible tanto en el Atlético de Madrid como en el Manchester City.

Ahora, a tres meses de que acabe la temporada oficial de clubs y con un futuro incierto respecto a lo que ocurrirá el curso que viene en un Barça que todavía no sabe quién será el próximo entrenador, el Barça tiene que empezar a tomar una decisión sobré qué hará con el dúo portugués.

En una entrevista en "El Podcast del presidente Joan Laporta", el máximo mandatario culé se mojó sobre el futuro de ambos y dejó pistas hasta ahora inéditas sobre el estado de las negociaciones:

"Estamos con la voluntad de que sigan los dos, ya sea con la fórmula de cesión fijando un precio de compra o continuar con las mismas condiciones que tenemos ahora con los respectivos clubes", explicó Laporta sobre las posibles vías a seguir en ambas operaciones.

Como gran novedad, el presidente adelantó que, ante todo pronóstico, todo parece indicar que la 'Operación Cancelo' tiene las bases más definidas de cara un posible nuevo acuerdo con el Manchester City que la 'Operación Joao Félix' con el Atlético de Madrid:

"Sus casos son bastante similares, pero Cancelo está bastante más adelantada la operación en cuanto al precio, con Joao Félix no se acaba de definir el precio y estamos a la expectativa. Queremos que Joao siga en el Barça, tiene una clase excepcional y Cancelo también queremos que siga, se ha convertido en un titular habitual", comentaba el presidente sin dar cifras exactas del acuerdo.

CANCELO QUIERE SEGUIR

En una entrevista al diario 'A Bola' justo antes del parón por selecciones y de someterse a las pruebas cardíacas por antecedentes familiares que, por suerte, fueron satisfactorias, Joao Cancelo se confesó al medio portugués sobre sus planes de futuro.

"Vine a Barcelona, me bajé el sueldo y eso no me molesta en lo más mínimo. Era la tercera vez que estaba a punto de venir al Barça y por fin estoy aquí. Gané en Italia, Inglaterra, Alemania y me gustaría estar aquí el año que viene peleando por títulos en España", aseguró sobre dónde le gustaría jugar la próxima temporada. Y es que, como bien es sabido por todos, su relación con el City y Pep Guardiola está rota:

Cancelo celebró con rabia su gol ante el porto / TELEFONICA

"Creo que el Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando Guardiola dijo en público que no estaba contento por el rendimiento de mis compañeros, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club. (...) ¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador".

Un año después de su primera salida en forma de cesión al Bayern de Múnich, Cancelo ha pasado página de su etapa en el City y de su paso por Manchester es algo de lo que sólo habla en pasado:

"Soy una persona transparente, nunca miento. La vida sigue y deseo que todo vaya bien, porque mientras estuve allí disfruté de mi fútbol y del equipo".