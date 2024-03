Reto Deco: el Barça 24/25 será suyo

El FC Barcelona de la temporada 2024/25 empieza a tomar forma y el encargado de dársela tiene nombre y apellidos: Anderson Luis de Souza. También conocido como Deco para el resto de mortales. El director deportivo de la entidad blaugrana será el encargado de tomar las decisiones que afecten a la plantilla del primer equipo masculino del próximo curso y ya lleva meses trabajando en ello.

Varias carpetas tiene sobre la mesa el ejecutivo portugués y algunas de ellas de calado importante. Sin ir más lejos, la del próximo entrenador. Xavi Hernández anunció a finales de enero que dejaría su cargo a final de temporada, a pesar de tener un año más de contrato como técnico culé. A partir de aquí se abren varios escenarios con algunos nombres en la alfombra roja. Sin embargo, ninguno de ellos acaba de convencer en la dirección deportiva por diferentes motivos: situaciones contractuales, experiencia en los banquillos, cláusulas de rescisión...

Es por ello que la opción de que Xavi Hernández continúe dirigiendo al FC Barcelona ha ido cogiendo forma con el paso de las semanas. Una decisión que, en palabras del egarense, no tiene novedades, pero siempre con el matiz de "a día de hoy". El desenlace del equipo en la Champions League y en la Liga acabará dictando sentencia. Por ello, la decisión sobre el futuro entrenador de la entidad catalana está congelada en estos momentos.

A pesar de ello, la planificación de la plantilla no entiende de demoras y algunos movimientos en lo que se refiere a incorporaciones y bajas de futbolistas siguen con su planificación. Xavi sigue participando en la comisión deportiva, pero todas las decisiones pasan por Deco. Será él quien organice los movimientos del vestuario a falta de saber qué técnico les entrenará durante la próxima campaña.

El pivote, la prioridad

Si hay una posición en la que el Barça tiene que reforzarse es en la del pivote. El vacío que dejó Sergio Busquets con su salida ha sido imposible de sustituir. Su sombra ha sido demasiado alargada y requiere de un especialista para ocupar su sitio en el campo. Nombres como el de Zubimendi o Kimmich no se han olvidado, con Onana y otros candidatos en la recámara.

El Barça se reforzó en verano con la incorporación de Oriol Romeu, uno de los mejores jugadores del Girona durante la anterior temporada. No era el 'plan a', ni el 'plan b', ni el 'plan c'... Sin embargo, la delicada situación económica de la entidad obligó a fichar a un mediocentro 'low cost' y el de Ulldecona encajó como anillo al dedo. Su rendimiento ha ido de más a menos, debido a unas molestias musculares que ha ido arrastrando y no han acabado de mitigar.

Así pues, es la prioridad del club para el mercado de fichajes estival: firmar a un mediocentro de garantías, haciendo una considerable inversión económica por él.

Venta importante y otras cuestiones

Si el Barça quiere seguir aspirando a todo, competir con los mejores equipos europeos y ser ambicioso en el mercado de fichajes, este año deberá acometer una venta importante, salvo 'palanca' de última hora. Raphinha tiene un buen cartel y De Jong sigue siendo una opción, igual que Kounde o Christensen. Del mismo modo, se intentará evitar que el damnificado sea Araujo, aunque es el central con mayor valoración de la plantilla.

En cuanto a los laterales, también habrá movimientos. Por la derecha, Cancelo y Kounde y por la izquierda, Balde y Marcos Alonso. El futuro del portugués sigue en el aire, cuya cesión en la capital catalana finaliza el 30 de junio. El madrileño acaba contrato el mismo día y podría no seguir vistiendo de blaugrana. Tocará ver cómo de fuerte es la apuesta por Héctor Fort, así como con los cedidos Julian Araujo, Àlex Valle y Sergiño Dest.

Arriba, en los extremos, más de lo mismo: Por la derecha, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha; mientras que por la izquierda, tan solo está Joao Félix, aunque Vitor Roque también ha acabado sumando minutos en el carril zurdo. El luso también finaliza su cesión a final de temporada y la continuidad de Raphinha no está garantizada. Otro asunto a tratar será qué hacer con Ansu Fati, en préstamo en el Brighton.