El precedente que hace al Barça campeón de Liga

La trayectoria que está siguiendo el equipo de Xavi esta temporada es ascendente Caer ante el Real Madrid en la primera vuelta de la Liga fue un punto de inflexión

El primer clásico de Liga suele jugarse en el mes de octubre. Así ha sido las últimas tres temporadas y también en la presente. Los blaugrana recibieron en Montjuïc al Real Madrid el pasado sábado 28 de octubre y los de Ancelotti se impusieron 1-2 tras remontar el gol inicial de Gündogan. El año pasado, el 16 del mismo mes, los madridistas ganaron en el Bernabéu 3-1. Aquella derrota fue un punto de inflexión para la trayectoria de los blaugrana y las sensaciones, además de los resultados, vuelven a ser parecidas.

Perder en Chamartín supuso iniciar una racha de trece partidos consecutivos sin conocer la derrota. El Barça fue capaz de ganar a Villarreal, Athletic, Valencia, Almería, Osasuna, empatar ante el Espanyol y superar al Atlético antes de caer en el campo del Almería. Aquellos buenos resultados permitieron al equipo llegar a la Supercopa de España en forma y ganar el primer título de la era Xavi con una exhibición de fútbol ante el Real Madrid.

Europa no se explica sin las lesiones

El único lunar durante todo aquel periodo estuvo, como tantas temporadas atrás, en la Champions, donde el Barça no fue capaz de superar la fase de grupos por segundo año consecutivo y se vio relegado a la Europa League. En la segunda competición continental tampoco se pudo clasificar en la eliminatoria ante el Manchester United. Sin embargo, es imposible explicar la trayectoria europea blaugrana sin tener en cuenta las muchas e importantes bajas por lesión que sufrió el equipo, sobre todo en defensa. Koundé y Araujo, imprescindibles atrás, no estuvieron en los momentos clave.

Robert Lewandowski sonríe en el entrenamiento previo al FC Barcelona - Atlético de Madrid | Dani Barbeito

Algo parecido ha ocurrido también esta temporada, incluso de forma más numerosa porque han sido muchos los partidos, tanto de Liga como de Champions en los que Xavi no pudo contar con De Jong, Pedri, Raphinha o Lewandowski. La mala suerte no cesa y ahora se han unido Gavi y Ter Stegen. Pese a ello, el grupo europeo no era tan exigente como el pasado y el Barça ya está en octavos. Además, caer ante el Madrid también fue el inicio de una racha que, de momento, ha dado tres victorias y un solo empate, ante el Rayo. El precedente de la pasada temporada invita al optimismo y, de hecho, si se confirma la línea ascendente, permitiría al Barça repetir el título Liga.

