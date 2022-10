Pol van Boekel, siempre en el ojo del huracán

El colegiado estuvo en el VAR y fue el protagonista en el gol anulado a Pedri y en las manos no señaladas a Dumfries Tampoco vio penalti a Dembélé contra el Bayern ni unas manos de Kean en el área en los octavos de la Champions de 2021

Los focos sobre los terrenos de juego siempre deben apuntar a los jugadores, pero en algunos ocasiones se dirigen más hacia los árbitros. El encuentro del martes en el Giuseppe Meazza entre Inter de Milán y FC Barcelona fue un claro ejemplo. Las decisiones del colegiado de campo y del VAR marcaron el desenlace del encuentro, en contra de los blaugrana.

Tres acciones que trajeron mucha cola: el gol anulado a Pedri por unas manos involuntarias de Ansu Fati en la acción previa, unas manos clamorosas y no señaladas a Dumfries dentro del área y una entrada por detrás de Çalhanoğlu a Busquets que le debió costar la expulsión y se saldó con tarjeta amarilla.

Al mando del VAR estaba el neerlandés Pol van Boekel. En la primera acción mencionada entró y dio pie a que el árbitro revisase la acción y la anulase. No obstante, el reglamento dice todo lo contrario, dado que las manos involuntarias en una acción que acaba en gol no son válidas, únicamente, cuando el infractor es el autor del tanto. Por contra, no entró a revisar las manos de Dumfries ni la entrada de Çalhanoğlu al capitán blaugrana, como potencial expulsión.

No es la primera vez que Van Boekel comete un error de bulto, puesto que en la segunda jornada de esta fase de grupos, frente al Bayern, también estaba en el VAR y no entró en un claro penalti de Davies a Dembélé. Tirando de hemeroteca, también en el VAR, no obligó al árbitro a revisar unas manos claras de Kean dentro del área en la ida de los octavos de la Champions entre Barça y Paris Saint-Germain.

Pol van Boekel durante un partido de la Europa League | AFP

También fue criticado por su actuación en la Eurocopa femenina. En los cuartos de final, Inglaterra se impuso a España por 2-1. Cuando la 'Roja' iba venciendo por la mínima, desde el VAR no entró en un claro codazo a Irene Paredes, que precedió la acción del gol del empate de las inglesas. Tampoco estuvo acertado en unas manos de Williamson a favor de Alemania en la final del campeonato (cuando el resultado todavía era de 0-0), que se acabó llevando Inglaterra por 2-1.