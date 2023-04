¿Qué debe hacer el Barça para poder fichar a Messi?

El club blaugrana deberá liberar cerca de 250 millones de masa salarial para poder inscribir renovaciones y fichajes LaLiga tendrá que aprobar su Plan de Viabilidad y pondrá un valor mínimo de mercado al crack argentino

El regreso de Messi al Barça es el sueño de todo el barcelonismo. La ilusión de Laporta y Xavi choca, sin embargo, con una dura realidad: la situación económica del club blaugrana. Antes de que el Barça pueda, siquiera, hacerle una oferta formal a Messi, deberá afrontar una durísima reestructuración económica que le permita inscribir los nuevos contratos pendientes (Gavi, Araujo, Marcos Alonso y Sergi Roberto), cerrar renovaciones (Balde y Busquets) y fichar refuerzos (entre cuatro y cinco, en función de las bajas) para la próxima temporada.

Esta es la hoja de ruta que tiene marcada el Barça para hacer posible la difícil pero no imposible vuelta de Messi:

1.- PLAN DE VIABILIDAD

El Barça debe presentar a LaLiga un Plan de Viabilidad para los próximos años. El club blaugrana espera que la patronal de los clubs españoles que preside Javier Tebas acepte su propuesta de reducir paulatinamente la masa salarial. Fuentes de LaLiga aseguran a SPORT que el Barça deberá liberar cerca de 250 millones de euros para poder inscribir nuevos futbolistas.

Joan Laporta y Javier Tebas se saludan en la Asamblea de LaLiga | LALIGA

2.- REDUCCIÓN DE GASTOS E INCREMENTO DE FACTURACIÓN

El Plan de Viabilidad del Barça se basa en una gran reducción de gastos y en un ligero incremento de facturación. La clave está en conseguir una rebaja muy sustancial de la masa salarial del primer equipo de fútbol, aunque también habrá recortes importantes en el resto de las secciones profesionales e, incluso, entre los trabajadores no deportivos de la entidad.

Para ello, el Barça pretende renegociar contratos de jugadores con fichas altas (Ter Stegen o De Jong, por ejemplo), vender futbolistas que puedan generar beneficio neto (es el caso de Ansu Fati, que es canterano, o Kessie, que llegó a coste cero) e incluso estudia rescindir algún contrato (todo apunta a Jordi Alba).

Aumentar los ingresos será muy difícil porque con el traslado a Montjuïc se calculan unas pérdidas de 55 millones de euros en venta de entradas.

Jordi Alba levanta el pulgar en una acción del partido contra el Girona | Valentí Enrich

3.- PRIMERO INSCRIPCIONES, LUEGO FICHAJES

En el caso de que el Plan de Viabilidad del Barça sea aprobado por LaLiga, la prioridad del club blaugrana es inscribir a todos aquellos futbolistas que han renovado su contrato pero que todavía no ha podido ser registrado. Son los casos de Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto y, sobre todo, Gavi, que sigue teniendo ficha del filial.

Cuando todos estos jugadores (también habrá que analizar la inscripción de la renovación de Busquets, si finalmente se produce, con una rebaja muy importante de su salario actual: solo siete millones de euros brutos) hayan sido inscritos, entonces podrá empezar a plantearse hacer fichajes, entre ellos el de Messi.

Xavi Hernández destaca la importancia de Gavi y relaciona su futuro en el Barça | FCB

En el caso del crack argentino no se trata del dinero que se necesita para conseguir el traspaso (llegaría a coste cero porque acaba contrato con el PSG el 30 de junio), sino de la ficha que se le debe pagar.

4.- CONTRATO DE MESSI QUE SE AJUSTE A MERCADO

Messi no vendrá al Barça a cualquier precio. Básicamente porque no es legal. Aquello de "¡Que juegue gratis!" no está permitido por la Liga. El Barça deberá hacerle un contrato que se ajuste a precio de mercado. Según el artículo 105 Bis del Plan de Elaboración de Presupuestos de LaLiga, existe un Comité de Valoración (formado por expertos independientes) que debe especificar el valor mínimo de un futbolista, en función de diversos parámetros: edad, situación del mercado, trayectoria, palmarés, rendimiento...

Según publicó SPORT, el Barça tiene previsto preparar una oferta de 25 millones de euros brutos por temporada para Messi, que es una cuarta parte de lo que cobraba al final de su anterior etapa en el club blaugrana. Fuentes de la entidad barcelonista consideran que esta ficha encajaría dentro de los parámetros de LaLiga.

El Barça quiere que Messi se despida como azulgrana en el nuevo Spotify Camp Nou | Javier Ferrándiz

5.- FIRMAR LA PAZ CON MESSI Y NEGOCIAR

Es el último paso del hipotético regreso de Messi al Spotify Camp Nou pero, posiblemente, el más importante. El crack argentino tuvo que irse del Barça hace dos temporadas cuando estaba convencido de que iba a renovar (de hecho, había interrumpido sus vacaciones para firmar su nuevo contrato) y eso perjudicó gravemente las relaciones del jugador y su entorno con el presidente Laporta.

Aunque ya se ha dado algún paso para normalizar estas relaciones (como la reunión que mantuvieron Laporta y el padre de Leo, Jorge Messi), todavía no ha habido encuentro entre el presidente y el futbolista para sellar la paz definitiva.

Una vez se haya producido la reconciliación (que no será fácil) llegará el momento de negociar el contrato y, sobre todo, de explicar el proyecto deportivo, clave en todas las decisiones de Messi. La idea del Barça es ofrecerle dos años de contrato para que pueda estar presente en el regreso del equipo al Spotify Camp Nou tras la temporada en Montjuïc y, por supuesto, participar en los actos del 125 aniversario del club.