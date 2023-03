Las consecuencias del 'Caso Gavi'

Según LaLiga, el andaluz deberá volver a lucir el dorsal '30' a partir del próximo partido en Elche Gavi seguirá cobrando lo que pactó con el club cuando renovó su contrato, pero si no se arregla el problema del Fair Play, no podrá ser inscrito la próxima temporada

LaLiga ha procedido durante este viernes a desinscribir a Gavi como jugador del primer equipo del FC Barcelona. Lo ha hecho días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona desestimase el recurso presentado por el club para mantener al jugador inscrito en el primer equipo.

El recurso lo presentó el Barça después de que el mismo juzgado hubiese alzado la cautelar que permitía a Gavi estar inscrito con ficha del primer equipo porque el club había presentado la demanda un día fuera de plazo.

El Barça tiene previsto presentar un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial del Barcelona, pero antes de que eso ocurra, el jugador ya ha desaparecido de la página de LaLiga, aunque seguirá jugando con normalidad a la órdenes de Xavi. Eso sí, con ficha del juvenil.

Gavi durante su acto de renovación | FCB

Aunque el club blaugrana no había recibido todavía respuesta de la patronal de los clubes respecto al dorsal que deberá lucir Gavi a partir de ahora, desde LaLiga apuntan a que el centrocampista andaluz deberá dejar el '6' que lucía desde que el club recibió la cautelar y volver a llevar el '30', su dorsal desde que debutó en el primer equipo.

Por lo que hace referencia a su situación contractual, Gavi seguirá cobrando las cantidades que pactó con el club cuando amplió y mejoró su antiguo contrato, firmado durante el pasado mes de septiembre y que se alarga hasta el 30 de junio del 2026. El problema llegará cuando finalice esta temporada, pues LaLiga no permitirá la inscripción de Gavi si el Barça sigue sin solucionar sus problemas con el Fair Play financiero. Ya no podrá ser inscrito el jugador con ficha del juvenil al tener contrato con el primer equipo.

REBAJAS

En caso de no poder ser inscrito, Gavi quedaría libre, opción que en el club no se contempla. En primer lugar, porque el futbolista solo piensa en el Barça y ni se le pasa por la cabeza irse. En segundo lugar, porque el club ya está trabajando para reducir gastos en todas las área del club y acercarse a una rebaja de 200 millones de euros de masa salarial antes del 1 de julio. Para ello, no se duda en tomar medidas drásticas.